揭鄭文燦「點土成金」3大案！國民黨：賴清德、蔡英文出面說清楚

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凌濤指出，在桃園觀音區草漯的忠孝段，鄭文燦正式跟綠民代組成龐大的購地集團。忠孝段草漯這個土地總共高達有4357.79坪，購買金額上看一億八百九十四萬四千多元，四千多坪的土地是誰買的？原本草漯忠孝段這個土地在發展的過程中，被倒置的廢棄物、廢棄土，是一塊不值錢的土地，為何吸引這麼多人來買？因為他們打算集合起來，向市府申請產創條例創新園區，讓土地「點石成金」。
凌濤拿出原始的契約書表示，身分證字號、地址、蓋章、手印，每一件事情都是有憑有據。合約上的甲方、買方林黃彰先生，是小英之友會桃園的理事長；「信賴之友會」的大圓分會會長游建享先生；時任鄭文燦的經發局局長郭裕信，在鄭市府團隊執政的時候，加入了購地集團，帳面獲利一千多萬；郭登興是桃園市政府兩岸小組的委員，也涉入了買地集團；民進黨的老議員李鎮楠，代表了他的家庭簽了這份合約。凌濤質疑，這麼大的購地集團，桃園市民會不會生氣？賺了這些錢就是沒有桃園市民的份。
凌濤表示，鄭文燦在整個購地過程、分享利益的過程知不知情？知不知道局處首長涉入買地？賴清德，你的信賴之友會的會長涉入。蔡英文過去八年包庇，讓整個鄭文燦的案子沒有被搜查。你的小英之友會的人涉入買地，難道不吭一聲嗎？
舒翠玲表示，在鄭文燦市長任內的八德轉運站，它離譜的地方在於，第一是政府採用租地，而不是買地的方式。20年租金將近八千多萬，以這樣的價格跟面積，可以直接買一塊地。第二個不合理，是土地的地目，它是非都市土地的特定農業用地，「特農」是應該要特別保護，因為它是屬於有耕種價值這個農地。為什麼桃園市政府要選擇，非都市土地的特定農業區來幫它變更？第三，變更以後中間的價差是多少？如果是都市計畫內的農地要變更成交通用地，光是繳回饋金就高達數百萬，更何況是絕對不可以變更的非都的特農變更成為交通用地？第四個，鄭文燦市長任內規劃的綠色捷運，預計115年興建完成，可以直接跟雙北市捷運相連，八德、桃園的市民，就不太可能再費時去八德的轉運站，搭公車上高速公路再到土城的永明站。舒翠玲質疑，為什麼鄭文燦市長當初就執意，一定要在八德設轉運站。
舒翠玲補充說明，時任經發局局長的郭裕信，涉入到炒地的集團的時候，國民黨在議會提出質詢，當時鄭文燦完全沒有做任何的處理。舒翠玲更指出，近期網路與報章雜誌報導，指鄭文燦涉賄絡案，是張善政市長為了連任之路的抹黑。事實上，檢調搜索案件七年之久了，七年前張善政在哪裡？
康晉瑜說明，鄭文燦他過去在桃園市長的任內，疑似去涉入這個華亞科土地重劃旁邊的土地收賄弊案，遭到檢方聲押，五百萬元交保。而週末的時候，桃園市議員凌濤也指出，這個收賄案如果成功，土地的價值將會上漲到57億。
康晉瑜指出，持續檢驗鄭文燦市長任內的土地「點石成金」案例，首先是桃園的小檜溪自辦重劃工程，疑似有公器私用、圖利建商的疑雲。康晉瑜說明，小檜溪自辦土地重劃工程是民間的自辦工程，建管處卻函文給地政局說：該計畫請貴局依據桃園縣《營建剩餘土石方管理自治條例》第20條的規定自行審查。這個《公共工程之營建剩餘土石方管理自治條例》的第20條，是講公共工程之營建剩餘土石方管理，但民間的自辦重劃為何可以適用這個《土方條例》的「公共工程」看待？民間工程土方應該要找合法的土資場，這個不合理的小檜溪「公共工程」，竟然可以不合理的收民間工程的土方，難道沒有公器私用、圖利建商的疑雲嗎？
康晉瑜進一步說明，整個小檜溪自辦重劃區大約是39.76公頃，跟鄭文燦關係密切的三大建商，在其中取得了非常多的土地跟建案。計算土地整合後到這幾年的土地交易價格，從30萬漲到了90萬，翻漲了三倍之多，整體的土地價值總計漲幅高達721.6億元，這就是鄭文燦高超點石成金的能力，不僅讓土地價值翻漲，還讓房價翻漲，讓市民的壓力大增。