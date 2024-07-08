林士傑遭槍殺身亡！議員女兒林依婷帶孕奔殯儀館 心碎泣不成聲
8日清晨，台南市區漁會理事長林士傑，於自家門口遭槍殺身亡，林士傑女兒、台南市議員林依婷獲知消息，隨即與母親前往台南市立殯儀館，目前林依婷懷有身孕，面對媒體低調未發言，但卻悲傷的泣不成聲，短暫停留後離去。台南市民政局長姜淋煌指出，目前案件尚在調查釐清，盼外界給予家屬空間。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林士傑遭槍擊身亡，檢警初步勘驗，其臉、頸部與胸部均有中彈，研判至少身中3槍，現場並尋獲9枚彈殼。而兇嫌疑似埋伏林士傑住處附近已久，掌握其作息與外出活動，案發當下，槍手見林士傑出現，隨即現身朝林士傑連轟數槍，見林士傑倒臥在地仍持續開槍，犯案後轉身離開現場，整個過程僅短短8秒，林士傑遭擊中要害，送醫搶救不治。
警方調閱監視器，持續追蹤兇嫌行蹤，並積極釐清有無接應共犯。根據監視器畫面顯示，兇嫌犯案後，徒步跑向健康路二段，並橫越馬路後跑到對面綠色公園後逃逸。目前警方已初步掌握部分線索，全案持續擴大偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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