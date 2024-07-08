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最美休息站日月町商場8/1開幕 TSUTAYA BOOKSTORE進駐

▲「日月町複合式商場」將於8月1日開幕，這座超美的白色建築位於愛蘭交流道旁，是埔里新地標。（圖／業者提供）
▲「日月町複合式商場」將於8月1日開幕，這座超美的白色建築位於愛蘭交流道旁，是埔里新地標。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

由精英開發斥資十餘億歷經三年打造，全台最美休息站「日月町複合式商場」，即將於8月1日正式開幕。這座超美的白色建築位於前往日月潭必經之地─愛蘭交流道旁，以體驗生活為概念，將同時滿足消費者逛街、觀賞、休息、用餐和放鬆心靈等多種需求。正如精英開發所言，「我們致力在埔里打造一個世外桃源，延續地方繁榮，創造埔里新價值」。

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南投縣長許淑華也強調，愛蘭交流道出口的地理位置，對於南投縣的發展至關重要，日月町複合式商場的落成不僅是南投縣經濟發展的一大標誌，更將為南投帶來新的發展機遇。

▲最美休息站日月町複合式商場8/1開幕，首批進駐店家有日系書店 TSUTAYA BOOKSTORE。（圖／業者提供）
▲最美休息站日月町複合式商場8/1開幕，首批進駐店家有日系書店 TSUTAYA BOOKSTORE等。（圖／業者提供）
即將於8月1日開幕的日月町複合式商場，是白色四層樓建築，首批進駐的店家包括TSUTAYA BOOKSTORE日系書店，日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等，結合有書籍、伴手禮和餐飲等品牌，可以逛個夠，預料一開幕就會成為當地超夯新地標。

一踏入埔里新穎全白的美學園區即讓人心曠神怡，右側日月町複合式商場的三到四樓即是TSUTAYA BOOKSTORE，以新一代「旅途中的未知書店」為理念打造，各式伴手禮為中心的選品，提供旅人們滿滿驚喜，營造出與城市書店截然不同風格。

▲日本人氣食材選物店AKOMEYA TOKYO精選來自全國優質調味料、食材與料理道具搭配優質米飯。（圖／業者提供）
▲日本人氣食材選物店AKOMEYA TOKYO精選來自全國優質調味料、食材與料理道具搭配優質米飯。（圖／業者提供）
台灣在地品牌馬優嚴選推出TSUTAYA BOOKSTORE專屬包裝，可在空白處寫上祝福，讓送禮送到心坎裡，只限日月町店才買的到。另獨家引進伊良可樂、TOBA   TOBA可樂、TOMO可樂等各式日本精釀可樂品牌，以及中部首發日本人氣食材選物品牌AKOMEYA   TOKYO等，絕對不要錯過。

此外，將結合WIRED CAFE打造漫讀空間，以及以台灣人喜愛的早午餐為基礎的菜單，將日式餐食概念「一汁三菜」巧妙融入其中，為日月町打造一系列獨特的菜式。

首期將占地5000坪，更匯聚了茶茶小王子、囍粉等品牌餐飲化身為獨家餐車限定店，並設置了全台最美的加油站/充電站，以白色為主調，展現極致的素雅之美。遊客們除了能體驗書香世界外，還有更多不同形式的活動於場域發生。

▲自然農法裁種，手摘茶葉屢獲國際獎項的朝霧茶莊也進駐日月町商場。（圖／業者提供）
▲自然農法裁種，手摘茶葉屢獲國際獎項的朝霧茶莊也進駐日月町商場。（圖／業者提供）
日月町吉祥物—浮拉格，是一隻熱愛放鬆漫活的青蛙。它的形象源自精英開發董事長洪乙彥的第一位貴人，是改善洪董事長個性內向並開啟全新人生篇章的契機。浮拉格以其討人喜愛的外表和山城漫活的態度聞名，不僅代表著現代人嚮往郊區追求的平靜，洪董事長也希望把自己人生的貴人分享給全世界，才特意選用青蛙當作浮拉格的外表。

TSUTAYA BOOKSTORE總部臺灣蔦屋團隊企劃，邀請instagram上蛙蛙角色短影片爆紅的插畫家Rachel Liao繪製期間限定聯名扭蛋商品，以「蛙蛙休假日」為主題，結合文創美學與山城風光，打造專屬日月町的放鬆漫活氛圍。



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