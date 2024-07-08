「臺南400」百種授權商品熱賣　黃偉哲任一日店長滿額大放送

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這次集結50個品牌包含企業、文創產業及地方創生成果，從美食、工藝、釀酒、香氛、禮盒、化妝品到寢具抱枕等共175項商品琳瑯滿目，讓民眾一次購足限定商品，歡迎全國朋友一同來臺南參與400年歷史的里程碑。
此外，黃偉哲也提醒民眾，自7月20日起，可使用文化幣購買文化局古蹟區門票（赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋），還可使用文化幣在古蹟販售部消費（赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館），放大文化幣就趁今夏。今日活動市議員沈震東也到場支持。
臺南400限定店於7月1日起至9月15日每日上午9時至下午5時營業，地點為愛國婦人會館(府前路一段197號)，歡迎民眾來店選購。凡至限定店消費即贈統一多拿滋(Mister Donut) 優惠券：每張優惠券包括甜甜圈「買6送4」及「買4送2」兩次使用機會 (使用期限至2024年年底) 。
另外，消費滿1624元，即贈統一多拿滋(Mister Donut)甜蜜套餐兌換券：每張兌換券可兌換蜜糖波堤1個+熱美式咖啡1杯(使用期限至2024年年底)。消費滿2024元，即贈oqLiq以吉祥物劍堡設計之袖套1雙。消費滿2424元，即贈吉祥物劍堡玩偶1隻。每張發票限兌換品項1次(視消費金額可擇1樣兌換)。相關資訊可密切留意文化局「文創Plus」或「藝遊臺南」粉絲專頁。