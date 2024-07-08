美甲指尖摳眼險失明 洪啟廷：若刮傷眼球嚴重可能失明
喜歡做指甲指甲雕塑彩繪的小姐們要小心了！達克特楊眼科聯盟今年2月收治1名因眼睛癢常用指甲尖摳揉雙眼，刮破眼球造成細菌與指甲油侵入，發炎感染蓄膿，視力只剩下0.3，險些失明的余姓女子。該聯盟執行長洪啟廷今(8)日提醒大家，指甲甲床區藏有許多細菌、黴菌、微生物，且指甲油有乙酸乙酯等化學成分，若是刮傷眼球，嚴重可能完全失明，甚至必須摘除眼球。
記者郭凱杰／高雄報導
「以後再也不敢裝甲片，單純只擦指甲油。」28歲的余女是上班族，曾接受過近視屈光手術，之後視力正常，平日習慣植假睫毛、做光療指甲的習慣，今年2月春天罹患季節性結膜炎，雙眼奇癢無比，並有嚴重異物感。余小姐主訴，她曾用戴著指甲片的食指指甲尖端摳揉雙眼，未料第二天雙眼卻突然腫脹、淚流不止，幾乎看不清眼前物，根本無法上班。
洪啟庭檢查後發現余女的右眼最佳矯正視力只剩0.3，而右眼角膜中下部，有數條0.3公分的刮傷，深度幾乎貫穿整個角膜，造成眼球破裂，視力只剩下0.3；左眼也出現嚴重的結膜下出血，所幸視力不受影響，洪啟廷立即給予抗生素藥水與藥膏治療。未料，左眼部分也有嚴重的結膜下出血，但視力不受影響，兩眼眼壓都在正常值內，當天開立藥物並請余女明日再回診。
隔日余女回診追蹤，發現右眼視力更模糊，並伴有眼眶疼痛、偏頭痛，透過裂隙燈下檢查，右眼前房下半部出現白黃色蓄膿，代表眼球內部出現發炎反應。經詢問後發現余女抓眼當時剛做好凝膠指甲，指甲片還有立體造型的配件與彩繪，裡頭的化學成分在抓破右眼球後，由裂開的角膜進入眼球內部，造成發炎反應。
洪啟庭研判，應是美甲化學成分由裂開的角膜進入眼球內部，造成後續發炎反應。所幸眼球後方的視網膜與視神經均正常，代表眼內炎只侷限在眼球前部，尚未向後方擴散，否則有施明風險。女子經過一星期治療後，先前狀況都已痊癒，角膜撕裂傷口也完全癒合，視力也恢復到0.9。
洪啟庭提醒，指甲與皮膚間的甲床區藏有許多細菌甚至黴菌，容易孳生微小生物，沖洗或消毒用品也不易清除，因此不要直接揉抓眼睛。眼睛癢時可以冰敷或點眼藥水緩解，或以乾淨的棉籤、面紙擦拭；萬不得已，最好先洗手，再以食指的上指骨與中間骨交接處皮膚輕揉。
若長期以指甲片做造型，容易產生甲床分離、灰指甲、甲溝炎、濕疹及過敏皮膚炎等併發症；指甲油的化學成分也容易使手指的皮膚產生脫水、紅腫、癢痛、甚至出現水泡，因此使用水晶指甲或光療指甲時，都要小心。