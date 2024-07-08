你NG了嗎？遊客這舉動讓居民怒「弄髒衣服」　日媒列13大遊日守則

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就曾有居民抱怨，在京都著名的錦市場大批邊走邊吃的觀光客，為了擠過他們導致自己的衣服沾上油漬；當地烤鰻魚攤販也在店門口貼出告示，使用了英文、中文、韓文等五種語言，明確寫出「請不要邊走邊吃。」不過也有人擔心，貼出告示會不會太過嚴苛，畢竟生意還是得仰賴觀光客。
日本生活雜誌《Tokyo Weekender》刊文表示，做為訪問別人國家的遊客，關注周圍發生的事情以及當地人的行為非常重要，日本也不例外。
長野一名自由導遊兼影音部落客卡內爾（Peter Carnell）表示，「觀察當地人的行為並採取相應的行動，這適用於造訪任何國家。很多客人問我日本的規矩，我告訴他們，身為外國人，日本人不期望我們了解所有規則。所以在這方面，大家不必過度擔心。但仍有一些基本原則值得被尊重。」
文章中也列出了13項旅日行為守則，一共分為大眾運輸工具上的規範、餐廳用餐禮儀、神社及寺廟禮儀，以及其他基本禮儀等四大類，呼籲觀光客當一個「好遊客」。
大眾交通運輸
- 不要接聽電話。因為當接聽電話時，聲音會自然提高，若是大聲說話可能會讓周圍乘客感到反感。
- 不要吃東西，儘管食物的味道可能很香很好吃，但周圍的乘客可能不這麼認為，尤其是食物不慎掉落地板的時候。
- 坐下時避免伸展肢體，雙腿應併攏，不要碰到旁人。將包包放置在腿上，放在地板上會占用擁擠的車廂空間，且非常危險。
- 說話時輕聲細語。
- 不需給小費。儘管日本的服務被認為是世界上最好的，但並不需要另外給小費。
- 用完餐後稍微整理桌面。卡內爾表示，離開餐廳時，盡量讓餐桌維持整潔，以方便餐廳工作人員清理。
- 正確使用筷子。這裡指的並非是筷子的拿法，而是避免做出用筷子傳遞食物、也不要將筷子直接放在碗裡，因為這被認為是不禮貌的行為，且會讓人引發喪葬習俗的聯想。
- 留意允許步行的區域。通常路上會有路標，不確定時勿隨意行走。
- 穿著得體，以展現出尊敬的姿態。如果在神社穿著露出肩膀的服裝，可能會引人側目。
- 保持安靜。因為神社是莊嚴之地，必須注意這點。
- 不要亂丟垃圾。在日本垃圾桶是有限的，尤其是在東京這種大城市。許多日本民眾會將垃圾帶回家，建議觀光客若找不到垃圾桶，請像當地人一樣打包帶走。
- 遵守拍照禮儀。儘管在旅途中會想要拍攝所看到的一切，但若是不確定能否拍照，請不要拍攝。例如某些當地人可能很上鏡，但他們可能不想被拍。另外，也請注意宗教聖地的相關規定，展現體貼。
- 尊重大自然。櫻花季期間，常有觀光客破壞櫻花及樹枝的事件，這是相當失禮的行為。