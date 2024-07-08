為何飛機艙總是那麼冷？「3大原因」都是為了保護乘客

東京飆近40度高溫！西瓜被熱成「梅乾」　專家：別為省錢不開冷氣

▲全日本8日再迎高溫，西日本和東日本地區持續出現猛烈酷暑。（圖／美聯社／達志影像）
▲全日本8日再迎高溫，西日本和東日本地區持續出現猛烈酷暑。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

全日本8日再迎高溫，西日本和東日本地區持續出現猛烈酷暑，包括東京府中、和歌山新宮等地，都出現了逼近40度的高溫。靜岡縣在7日時首度到達40度，創下2024年全日本的最高溫紀錄。有經濟專家表示，雖然因物價上漲等因素，使得民眾為了省錢不想開冷氣，但這是關乎性命的問題，呼籲民眾還是要生命為第一優先，適時開冷氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本放送協會（NHK）報導，據日本氣象廳，西日本和東日本地區8日仍被高壓籠罩，天氣持續晴朗高溫。截至同日下午4時左右，個地區的最高氣溫分別為和歌山縣新宮市39.6度、東京都府中市39.2度，均為自氣象廳開始統計以來的最高溫。

除了上述兩地區之外，三重縣桑名市氣溫高達38.9度、埼玉市38.6度，皆是極度危險的高溫，還有包括靜岡市、京都是、大分市、東京都心等多個地區都出現了36度至37度的猛烈酷暑天氣。其中靜岡市才在7日時出現了40度的高溫，是觀測史上首次出現的高溫紀錄。

茨城縣Express筑波車站的外側玻璃，甚至因為高溫龜裂，所幸沒有人受傷。還有人上傳自家種植的西瓜，因為天氣太熱腐爛，外表就有如「梅乾」一樣。

酷熱天氣也使得個地區傳出疑似因為中暑送醫的消息。截至8日下午4時，埼玉縣當天就有113人送醫，是首次單日內出現超過100起案例；東京也傳出有86人送醫。另據大分縣統計，截至7日為止一週內已有162人疑似因中暑送醫，為今年最高紀錄。

近日也有傳出因中暑而死亡的案例。長崎縣雲仙市有一名90多歲男性在家中被家屬發現因為中暑失去意識，緊急送醫治療。該名男子的房間雖然裝有冷氣，但是事發時卻沒有開啟。

據悉，日本去年有9萬人因中暑而送醫，死亡人數更是超過1000人。松下電器近來進行調查發現有超過六成的人「不開冷氣」、「幾乎不開冷氣」、「忍得了的話不會開冷氣」，其中有8成是因為「要花電費」所以選擇忍受酷暑。

第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣表示，由於現在物價上漲，使得不僅低收入階層，就連中等收入的階層都想要節省電費而不開冷氣，使得中暑的機率提高，「不論再怎麼想要省錢，不使用冷氣都可能危及生命安全，還請多加珍惜生命。」

▲原PO和房東反應冷氣壞掉，豈料房東竟然「沒提前告知」就直接帶著冷氣維修工人闖進他的租屋處，也讓裸睡的他超傻眼。（示意圖／翻攝photoAC）
▲專家呼籲別因為要節省電費而不開冷氣。（示意圖／翻攝photoAC）

美國拉斯維加斯飆49度超高溫！加州「死谷」騎士熱到喪命

上海高溫預警！網傳高架道路「熱到變形」　車子路過還彈跳一下

遊日注意！日本三重飆39.7℃　東京連續「猛暑日」59人疑中暑送醫

你NG了嗎？遊客這舉動讓居民怒「弄髒衣服」　日媒列13大遊日守則

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代