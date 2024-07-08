東京飆近40度高溫！西瓜被熱成「梅乾」　專家：別為省錢不開冷氣

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除了上述兩地區之外，三重縣桑名市氣溫高達38.9度、埼玉市38.6度，皆是極度危險的高溫，還有包括靜岡市、京都是、大分市、東京都心等多個地區都出現了36度至37度的猛烈酷暑天氣。其中靜岡市才在7日時出現了40度的高溫，是觀測史上首次出現的高溫紀錄。
茨城縣Express筑波車站的外側玻璃，甚至因為高溫龜裂，所幸沒有人受傷。還有人上傳自家種植的西瓜，因為天氣太熱腐爛，外表就有如「梅乾」一樣。
酷熱天氣也使得個地區傳出疑似因為中暑送醫的消息。截至8日下午4時，埼玉縣當天就有113人送醫，是首次單日內出現超過100起案例；東京也傳出有86人送醫。另據大分縣統計，截至7日為止一週內已有162人疑似因中暑送醫，為今年最高紀錄。
近日也有傳出因中暑而死亡的案例。長崎縣雲仙市有一名90多歲男性在家中被家屬發現因為中暑失去意識，緊急送醫治療。該名男子的房間雖然裝有冷氣，但是事發時卻沒有開啟。
據悉，日本去年有9萬人因中暑而送醫，死亡人數更是超過1000人。松下電器近來進行調查發現有超過六成的人「不開冷氣」、「幾乎不開冷氣」、「忍得了的話不會開冷氣」，其中有8成是因為「要花電費」所以選擇忍受酷暑。
第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣表示，由於現在物價上漲，使得不僅低收入階層，就連中等收入的階層都想要節省電費而不開冷氣，使得中暑的機率提高，「不論再怎麼想要省錢，不使用冷氣都可能危及生命安全，還請多加珍惜生命。」