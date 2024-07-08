54歲女神葉全真素顏超正前進大巨蛋！中信兄弟球迷：我們支持同隊
54歲的「戲劇女神」葉全真，在上週六前進大巨蛋，觀看中職例行賽中信兄弟跟統一獅隊比賽，而她低調現身，不但素顏，還開心看球，明顯她就是中信兄弟球迷，而看到許基宏單場雙響砲，讓她也很開心，葉全真留言「昨天第一次進到大巨蛋，也幸運地見證了大巨蛋啟用以來，首次雙響炮。」看來是相當資深的球迷。而被稱為「葉姐」的葉全真，雖然17歲就出道，但狀態依舊維持很好，尤其自拍照也讓不少粉絲「朝聖」，高喊「還是好美！」不少中信兄弟球迷也問：「我們是同一隊嗎？」支持葉全真。
記者吳政紘/綜合報導
葉全真背部全裸聲名大噪 被封為戲劇女神
女星葉全真本名葉文君，17歲在處女作《雪在燒》背部全裸聲名大噪，開啟長達33年的演藝生涯，她從電影橫跨到電視劇，被封為戲劇女神。時常透過社群曬出日常的她，也前進大巨蛋看球。
葉全真雖然不說，但她看來很愛中信兄弟，平時就會穿黃色系衣服，連拍照都是拍周思齊等球員，相當專業。
堪稱是「8點檔女神史祖」的女星葉全真出道30多年，演出無數戲劇作品，無論臉蛋或身材都保養得宜，是圈內著名的美魔女，而她在比賽結束後，也直奔寧夏夜市，首嚐馳名的燒麻糬剉冰。
葉全真過去演過不少電影、電視戲劇作品，被封為女神，如今54歲的她，不管身形狀態都很美麗，加上大巨蛋啟用，未來可望球迷可在球場多捕捉她的身影，不少粉絲也紛紛到她的IG「朝聖」，高喊「還是好美！」不少中信兄弟球迷也問：「我們是同一隊嗎？」支持葉全真。