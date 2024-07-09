陳天仁爆熱戀小6歲饒舌歌手皇毅！同遊美日被抓「IG照露餡洩愛」
「象迷娘」陳天仁去（2023）年4月和演員前夫周孝安離婚，離婚周年爆出有新對象，傳出熱戀小6歲的饒舌歌手皇毅，從兩人的社群貼文看出，去年10月同遊美國、12月去日本，拍照地點、取景角度都一模一樣，IG照片悄悄露餡。針對爆出戀情一事，陳天仁透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》否認戀情，「和皇毅就是朋友而已。」
記者林奕如／台北報導
高材生皇毅曾於20歲時推出首張專輯《格林成人童話》，現在正攻讀史丹佛大學研究所，根據《鏡週刊》報導，他在IG限動相簿，曬出去年10月光臨學校氣派教堂、觀看NBA勇士隊籃球比賽等照片，隔了一個月，陳天仁都PO出幾乎一模一樣的照片，露餡兩人同遊一事。之後去日本度假，兩人都PO出體驗和服照片，在照相館拍照留念，背景擺設完全一樣，拍照時間地點看起來都一樣。
30歲的陳天仁異性緣超好，身邊不乏有人追求，她和皇毅看似生活圈沒交集，不過十分熟稔互動。皇毅希望今年能發行單曲，如果沒做到，會給留言的人每人一千元，陳天仁則是留言鼓勵：「你發了我給你一千。」
陳天仁因在棒球場為兄弟象加油而爆紅，以「象迷娘」之姿闖蕩演藝圈，和男星周孝安合作戲劇擦出愛火，兩人在2021年結婚，2023年4月離婚，結束2年短命婚，她目前積極經營社群，接業配、團購等工作。