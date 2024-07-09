獎金獵人快來搶10萬！台中鍋烤節將起跑 提供宣傳點子徵件剩2天
為期一個月的台中鍋烤節，15日即將登場，台中市長盧秀燕表示，去年首次舉辦的成效非常好，今年特別增辦「就是愛鍋烤—民眾徵件競賽」，由民眾提供行銷鍋烤節的點子。她提醒第一名獎金高達10萬元，有興趣的民眾請把握明天最後截止時間，趕緊網路送件。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（9）日在市政會議宣佈，第2屆台中鍋烤節即將在下週一展開。從7月15日到8月15日、為期一個月的鍋烤節，和上半年前物調券、下半年購物節並稱為台中振興經濟年度3大方案。盧秀燕說，台中3步一火鍋、5步一燒烤，去年開辦鍋烤節的成效非常好，有489家業者報名參加比賽，上網票選民眾高達443萬人次，帶動業者業績成長3成以上，大家敲碗叫好，也一舉打響城市品牌。
今年延續去年熱度，凡上台中通暨購物節app票選心愛的鍋烤業者，將有機會被抽出最大獎，亦即有300位民眾將獲贈1萬元的鍋烤抵用券，可與親友共享美食。
此外，在去年頒獎典禮中，盧秀燕看到年輕人的創意，透過自創歌舞主動宣傳鍋烤節，還有人表演Rap讓來賓留下深刻印象，因此今年特別增辦「就是愛鍋烤—民眾徵件競賽」，由民眾上網至台中市經發局網站，提供行銷鍋烤節的點子，內容、形式不限，可為影片或文章或歌曲等任何形式，秀出對火鍋、燒烤的熱愛，投稿以1,000字以內的中文文字概述創作理念，除了前3名可以獲10萬、5萬、3萬的參賽獎金，還有12名佳作有1萬元獎金，詳情可參考經發局臉書。