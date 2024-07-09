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黃捷撬門、全武行、拒協商　黃珊珊罕見砲轟民進黨「秀下限」

▲民眾黨團立委麥玉珍（左起）、陳昭姿、副總召黃珊珊及立委張啓楷痛批民進黨撬門、打架「秀下限」。（圖／記者林詠青攝，2024.07.09）
▲民眾黨團立委麥玉珍（左起）、陳昭姿、副總召黃珊珊及立委張啓楷痛批民進黨撬門、打架「秀下限」。（圖／記者林詠青攝，2024.07.09）

記者林詠青／台北報導

民眾黨立院黨團今（9）日召開記者會，痛批藍綠昨天在立院內政委員會大亂鬥，並質疑民進黨立委再度導致議事空轉。黨團副總召黃珊珊罕見重砲抨擊民進黨「秀下限」；立委張啓楷更直指綠營狂踩台灣社會兩條紅線。

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民眾黨立法院黨團記者會由副總召黃珊珊主持，她表示，昨天藍綠在立院打成一團，她所主責的財政委員會召委、民進黨立委郭國文，竟在開會後立刻宣布休息，人跑到內政委員會去加入大亂鬥。黃珊珊罕見重砲批評，民進黨在立院該執行的任務不執行，隨意撬開人家的門，又讓議事空轉，甚至連昨天院長韓國瑜召開朝野協商都不出席，「想來就來，不來就不來」、「這已經不只是兒戲，而且我們認為也是秀下限」。對藍綠棄重要法案不顧、大打出手，只在乎政黨利益，她感到非常遺憾。

立委張啓楷更表示，民進黨這陣子在立院的表現已經跨越兩條嚴重的紅線，第一條就是立法院的程序被民進黨摧毀，連基本的開會程序都不遵守；第二條就是人性紅線，「台灣人很善良，怎會發生軟禁議事人員的事？」他認為昨天更是離譜，民進黨立委黃捷「是小偷嗎？」竟然硬闖會議室。

民眾黨團強調，這陣子因為民進黨藉故不出席會議及協商，被延宕的重要民生法案就有電業法修正草案、考試院人事、打詐四法、刑事訴訟法及NCC組織法，呼籲總統賴清德切勿「費了台南市議會，還想廢了立法院」。

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