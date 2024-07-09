7-11霜淇淋升級！免費送「焦糖淋醬」神還原統一布丁 全家折20元
高溫熱浪襲全台，7-11把握現做冰品商機，推出「雪淋霜」自有品牌，首檔由「統一布丁」霜淇淋熱銷回歸，還升級贈送布丁焦糖淋醬，淋上布丁霜淇淋完美還原統一布丁美味，自7月19日起購買2支即送1個布丁焦糖淋醬，數量有限、送完為止。此外，全家即起推出「熟食夏季園遊會」集章趣活動，使用積分可免費兌換霜淇淋現折20元優惠券。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起經典回歸「統一布丁」霜淇淋口味，並且加碼升級「布丁焦糖淋醬」，淋上統一布丁霜淇淋完美還原絕佳美妙滋味。自7月19日起，一次購買2支即送1個布丁焦糖淋醬，限量共15萬個，送完為止。
不僅如此，超過260間酷聖石複合店同步推出「統一布丁QQ冰淇淋」，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，焦糖香味脆餅搭配布丁冰淇淋，宛如整顆最熟悉的人氣甜點統一布丁！7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任一杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬，限量15萬個，送完為止。
即日起至9月30日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取霜淇淋/酷聖石霜享券，任選8件333元，可任意兌換任一49元霜淇淋、酷聖石複合店59元2OZ冰淇淋。除人氣甜點變冰品，消暑聖品思樂冰於7月10日起推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」，將冬瓜與檸檬黃金比例香氣搭配酷涼冰沙口感，激盪出清爽酸甜沁涼風味。
全家則是即起至8月20日，開跑「熟食夏季園遊會」集章趣活動，購買指定熟食區商品，像是熱狗、夯番薯、夯馬鈴薯、茶葉蛋、蒸箱商品、SOHOT炎選、關東煮、馬尚煮，每消費1元可獲得1積分。
累積100積分可兌換夯番薯／夯馬鈴薯現折5元優惠；200積分可獲得霜淇淋現折20元優惠券（不限口味）、馬尚煮20元折價券；300積分可獲得熱狗、包子5折優惠券，或是茶葉蛋2件5折；500積分可選熱狗堡單件25元，或是SOHOT炎選炸烤物5折、SOHOT炎選現烤點心買一送一。