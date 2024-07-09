7-11拿鐵加焦糖脆餅！「冰椪糖拿鐵」限20萬杯 第2杯14元可寄杯
7-11拿鐵咖啡新品來了！歡慶7-11第7000店在台南開幕，推出一系列懷舊冰品及飲品，像是全新「冰椪糖拿鐵」，加入蓬鬆酥脆的碰糖餅乾，喝得到獨特香甜焦香與咖啡苦甜融合，原價單杯85元，限時第2杯14元，行動隨時取2杯99元嘗鮮價。還有消暑聖品思樂冰推出「冬瓜檸檬風味」，一口喝下立刻降溫消暑！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11新推出「冰椪糖拿鐵」，以府城百年傳統古早味椪糖結合CITY CAFE拿鐵，誕生出獨特香甜焦香與咖啡苦甜交錯創新風味，更吃得到蓬鬆酥脆口感椪糖餅乾，大杯售價85元，限量20萬杯，售完為止。
歡慶新品上市，行動隨時取自7月10起至7月17日，寄杯2杯99元，相當於第二杯只要14元開喝，現省71元，每日限量7000組，還可疊加帶杯5元折扣。
除人氣甜點變冰品，消暑聖品思樂冰於7月10日起推出懷舊復古「冬瓜檸檬風味」，將冬瓜與檸檬黃金比例香氣搭配酷涼冰沙口感，激盪出清爽酸甜沁涼風味，消暑解渴、絕對必喝！即日起至8月31日，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取，還可享10入300元，原價39元、特價30元。
全家則是成為MLB台灣官方指定合作夥伴，將熟食區熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋及大蕉點大號香蕉換上新裝，Let’s Café也推出限定聯名杯款，讓追球賽更有臨場感。並且即起至8月10日，至全家購買一全明星商品，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，包含美國雙人來回機票、住宿旅遊金、MLB總冠軍門票兩張，價值超過20萬元。