影／官兵問「有為戰爭做準備錯覺？」　賴清德：每滴汗不白流

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官兵詢問總統為何會想來參加「精神戰力週」，賴清德回應，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，在進行之前，國防部都會進行「精神戰力專案教育」，凝聚國軍精神意志，堅定保家衛國的精神。
有官兵也詢問，國家朝國防自主方向前進，是否會讓外界產生是為了戰爭做準備的錯覺？賴清德表示，有些民眾可能會有這樣的疑慮，但大家都知道台灣是愛好和平的國家、台灣人民也都與人為善，追求和平更是我們始終堅持的方向。
賴清德表示，台灣要的和平，是一個有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衛的力量，大家每天執行勤務訓練所流下的每一滴汗水都不會白流，也向世界證明國軍是一流的軍隊，具備一流的堅實戰力，更是一支讓國家感到安全、讓國人感到放心、讓敵人不敢輕舉妄動的鋼鐵勁旅。
對於如何有效發揮不對稱戰力守護台海和平，賴清德表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力，歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。
賴清德強調，台灣位處第一島鏈關鍵位置，有著極重要的戰略地位，未來將持續提升不對稱戰力，利用台海周邊海峽與地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍、向內凝聚聯合戰力，確保國土安全。