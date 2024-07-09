特企／Showmore深諳關鍵創新科技　領航AI數據應用新時代

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新竹物流作為台灣物流領導品牌，李安立經理指出，積極推動智慧自動化倉儲，運用AI做到才積與條碼辨識，提高司機配送產能與降低缺工問題。今年起引進LINE配送通知服務，輕鬆掌握貨件動態與到貨通知，若配送時如不在府，可與司機約定指定超商取件，可提供7-11、全家、萊爾富及OK等連鎖超商取件，降低再配率，提高便利性。新竹物流提供大型電子商務平台、中小型電子商務、小型賣家最專業的物流、資訊流、商流、金流的一條龍服務。
Welly SEO 資深策略顧問 Daniel 強調，Welly SEO專注於搜尋引擎優化(SEO)的數位行銷公司，致力於透過最專業的服務幫助客戶有效提升Google排名及流量，更是業界少數敢以「保證績效」方式收費，提供50%的排名保證(業界唯一)的SEO服務商。已幫助超過400家客戶將關鍵字攻上首頁，客戶產業類別包含法律、健康醫療、醫學美容、留學補教、B2B等高難度且高競爭的關鍵字，加上專業的內容行銷編輯團隊，以及最新推出的短影音企劃方案，幫助客戶執行符合規範的網站架構、優質的內容產出、到外鏈建設及流量運營一網打盡。當日出席講座的來賓即可享有與Showmore合作的首月方案價格95折優惠，以及免費客製SEO網站健檢分析報告！
綠界科技ECPay襄理 廖一帆表述，作為台灣領先的第三方支付品牌，綠界科技整合台
灣九大收單銀行，提供全方位支付解決方案，服務超過35萬家電商客戶。綠界科技流
暢穩定的金流系統，具備盜刷防護機制及通過國際發卡組織要求「PCI-DSS 認證」，
定期監控並嚴格限制存取，保護持卡人資料，同時建立資安防護也讓消費者多一分安
心。隨著科技技術日新月異，綠界科技積極拓展跨業合作，推動歐付寶的「TWQR行動支付」、裕富的「無卡分期服務」，以及「次世代OMO刷卡機」，吸引不同消費客群。凡出席說明會者，綠界科技提供給Showmore合作商家特惠方案，首年免系統設定費和年費，刷卡費率僅2%。
Showmore 營運長 李浩煒總結，Showmore開店平台齊聚各界專家蒞臨產業高峰座談，致力於協助商家完善電商運營工作以及在金物流的技術突破，並幫助客戶執行SEO搜尋引擎優化專案，使平台用戶可以專注於銷售與事業成長，共同擴大營收！
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Showmore商務拓展經理 林仁傑強調，業界獨家「一個合約建立多個官網」，強力推薦給擁有眾多品牌的企業集團、大盤批發商，以及時常與KOL、團購主合作的商家，一鍵產出後臺報表，迅速評估合作成效與結算分潤獎金，幫助商家快速了解明星商品，再加上「交易免抽成」，不必將成本轉嫁至消費者，利潤留給自己。
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Showmore總經理 李翔昕說道，易可思(ecosTek)創立於2020年，為跨國AI軟體集團的成員，集團擁有10年以上AIaaS (AI as a service)經歷，基於過往在程序化廣告交易與AI大數據的關鍵技術，拓展RMN市場、生成式AI(AIGC)、AR/VR、電腦視覺、與區塊鏈 (Blockchain) 應用相關等新科技產品，致力引領產業突破創新科技和卓越成就，驅動AI數據應用發展，啟動未來無限可能！
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