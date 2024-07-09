24歲ASH ISLAND宣布閃婚混血女星！親吻辣妻孕肚 甜蜜4格照曝光
繼泫雅、龍俊亨後，韓國娛樂圈再傳喜訊！24歲的南韓人氣rapper ASH ISLAND日前在IG上發表結婚消息，宣布與日韓混血女歌手Chanmina即將結為夫妻，並po出與妻子的甜蜜合照。最令人震驚的是不僅宣布結婚，同時也帶來妻子已經懷孕的消息，粉絲們在震驚之餘也紛紛獻上祝福。
記者史平旭／綜合報導
日前，ASH ISLAND於社群平台分享喜訊表示決定和Chanmina約定攜手餘生；同時迎來了新生命，承認妻子已經懷孕，還po出兩人緊貼、熱吻、親吻孕肚的超甜合照。Chanmina也甜蜜發文表示ASH ISLAND是自己生命中最不可替代的人，很幸運能和自己所愛的人兼最好的朋友成為家人。如今兩個之間即將迎來第一個孩子，她也期許自己能成為一位「酷媽媽」，和丈夫攜手打造美好的家園。
ASH ISLAND因出演《高等Rapper》第二季開始嶄露頭角，憑藉可愛臉蛋和沙啞「厭世」的rap風格走紅，與HEIZE、Loopy、BE'O等多位同行在音樂上的合作讓他的知名度更上一層樓，他與妻子Chanmina結婚前也曾合作過歌曲〈Don't go〉、〈20〉。宣布結婚的同時，ASH ISLAND也宣布與所屬經紀公司AMBITION MUSIK合約已經到期，也向大家許諾作為藝術家，未來會繼續努力做到最好。