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拜拜還要搞清楚會不會被統戰？國民黨批不應扣神明紅帽子

▲國民黨認為不應扣神明紅帽子。（圖／國民黨提供）
▲國民黨認為不應扣神明紅帽子。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

日前民進黨中國部召開「中國對台介選與統戰滲透」座談會，提出「宮廟染紅」說法。對此，國民黨今（9）日邀集多個宗教、宮廟團體回擊，呼籲政府不應把神明扣上紅帽，更不該插手單純的兩岸宗教信仰交流，反而應該透過兩岸共同信仰為聯繫樞紐，增加交流化解兩岸緊張，帶來和平。

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國民黨組發會社會部主任水雲翔今日與中華民國道教法師聯合總會理事長吳光輝、中華民國道教文化團體聯合總會常務理事劉秀芬、副秘書長林均霖、南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛等人共同召開記者會，對民進黨、陸委會日前提出「宮廟染紅」說法提出強烈抗議。

水雲翔表示，日前民進黨中國部召開「中國對台介選與統戰滲透」座談會，會中提出「宮廟染紅」說法，並透過媒體渲染報導，企圖形成「宗教怯步」、「信仰恐懼」的結果。陸委會還說不只是媽祖，包含關聖帝君、保生大帝、神農大帝，統統都是中國對臺灣的統戰工具，根本就是對宗教的迫害。「以後去拜拜，還要搞清楚會不會被統戰？」這完全是侵害人權的政治迫害。

水雲翔強調，媽祖、關聖帝君與保生大帝等都是兩岸共同信仰，撫慰了多少兩岸百姓的心，難道每年的媽祖繞境還需要分國民黨、民進黨嗎？希望透過兩岸共同信仰為聯繫樞紐，增加交流化解兩岸緊張，帶來和平。

道教法師聯合總會理事長吳光輝表示，他幾乎每年率眾都前往大陸進行宗教交流，包括今年三月與信眾到大陸泉州等地寺廟進香，雙方往來都非常和諧，臺灣的寺廟，如媽祖、關帝爺、保生大帝統統是大陸分香而來，很希望大陸同胞也能到臺灣來繞境，呼籲當政者多開放，以民間信仰交流為基礎，促成兩岸和平相處。


道教文化團體聯合總會副秘書長林均霖表示，多年持續推動兩岸宗教信仰交流，從未感受到這段時間以來人心惶惶，甚至人神共憤的氣氛，關公、媽祖等神明都被冠上統戰的大帽子，非常可惡也令人痛心，破壞了兩岸宗教界長期以來建立的互動跟信任。希望政府應致力於民生，不應消費兩岸單純的宗教交流。

南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛也指出，期盼政府不要再插手兩岸的宗教交流，應給予宗教界更大的便利，好好的讓民間的信仰能夠充分交流跟發展。

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