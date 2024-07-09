偷車贓衝撞4員警　豐原警開24槍逮捕

台中市一名柯姓慣竊昨(8)日深夜駕駛一輛偷來的贓車行經台中市神岡區，豐原警分局獲報出動警車搜尋追捕，柯嫌一路將車開進沙鹿區清泉路一條巷子內，見無處可逃竟為了突圍，加速開車衝撞下車盤查的員警，造成4名員警手腳擦挫傷，警方連開24槍制止，打中柯嫌右小腿，再將柯嫌拖下來上銬逮捕。警方先將柯嫌先送醫院開刀戒護治療再進行刑事偵查訊問。
記者鄧力軍/台中報導
台中市8日晚間11時30分，台中市豐原警分局獲報有失竊的轎車行經轄區，立即通報線上巡邏警網前往贓車出現的區域搜尋圍捕，警方一路循線追蹤至神岡區中山路發現該車，嫌犯也發覺有警車追捕，立即加速駛離逃竄。
豐原分局神岡分駐所警車緊咬追緝至沙鹿區清泉路的一條死巷內，柯姓犯嫌（41歲）見無路可逃，神然加速衝撞下車盤查的員警企圖突圍，造成4名員警手腳擦挫傷，巡邏車受損。員警在緊急情況之下開了24槍制止柯嫌，柯嫌右小腿中彈，贓車最後撞上路邊停車，員警一湧而上前將他逮捕，並送往中國醫學院附設醫院救治，無生命危險。
警方表示，柯嫌除該案外，疑仍涉及多起台中市的竊案，目前還在醫院戒護中，將偵訊後依妨害公務、殺人未遂、竊盜等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。警方表示對於犯罪零容忍，切勿以身試法，只要敢犯罪，絕對從嚴從速偵辦，將不法份子逮捕歸案，保護市民生命財產安全。