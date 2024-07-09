王家梁建議親友買台積電！狂賺「買黃金」報答 他驚見1百萬傻了
許維恩和小6歲的王家梁結婚3年，育有1女「忒忒」，先前一家人才到沖繩去遊玩，夫妻倆今（9）日出席馬爾地夫度假村交流會，透露女兒坐飛機很乖，都沒有哭，王家梁也分享，他建議某位親友買台積電，對方投注了3、4百萬，如今一路漲，對方因此大賺，還送了他價值1百萬的黃金，讓他笑道：「沒有想那麼多的人，反而有賺錢。」
記者吳昕蓓／台北報導
許維恩透露，因為生理期來，和王家梁在沖繩沒有「做人」，純粹享受兩人生活，許維恩一心想生第二胎，但目前最後一顆卵子已經使用完，最後還是以失敗告終，人工受孕的後遺症讓許維恩身材浮腫，又一直無法順利懷孕，在不斷失敗後，她感嘆：「我可能還是會給自己最後一次機會。」也讓他們決定先全力栽培女兒。
許維恩坦言，要順利受孕還是得心情放鬆，她容易給自己很大的壓力，笑稱要再去馬爾地夫度假，被問到下半年是否就專注放鬆身心，許維恩表示還是有很多計畫，王家梁主要以戲劇作品為主，而她也有戲劇培訓，還有一些副業在進行中。
王家梁表示有在考慮幫忒忒買股票，許維恩也開始替女兒儲蓄，希望可以存到至少讓孩子長大不需要擔心太多的金額，被問到一年是否有存到1百萬？許維恩笑說：「不只啊！」雖然不能透露確切金額，但是絕對是超過，他們每個月都有定期定額存款。王家梁也透露姐夫是台積電工程師，現在台積電大漲，姐夫沒預料到現在的漲幅。