劉曉憶縮胃手術暴瘦10KG 心酸「這輩子沒穿過比基尼」50歲拍寫真
劉曉憶在三立新台八《願望》飾演江宏恩的妻子，這卻是她近期演出最「委屈」的角色，今（9）日記者會上她也被發現身材更纖細，她坦言2個月前去做了微創手術，目前已經瘦了10公斤，48歲的她直呼自己的願望：「這輩子沒穿過比基尼、希望50歲可以拍寫真集。」
記者林奕如／台北報導
劉曉憶之前和江宏恩演母子，現在變成夫妻，她壓力不小，覺得這10年體重一直很困擾她，之前已經做過切胃手術，現在再花30萬進行「縮胃曠腸手術」，因此胃口大變，不太愛吃炸的，食慾也降低不少，1個便當還分2、3餐吃，自己也特別注意營養品的補充。
她現在體重65公斤，目標是要減到55公斤，她直言自己這輩子沒穿過比基尼，也想拍寫真集當禮物。至於感情狀況，她搖頭說沒有，「瘦是為了自己，最近也才剛瘦下來，女人不能沒有愛，只是看什麼愛，談談戀愛也是好事情。」
《願望》舉辦盛大首映會，近40位藝人都出席，而唯一缺席的是陳冠霖，因為他帶兒子去日本過暑假，讓劇中的另一半廖苡喬落單，而江祖平與廖苡喬從一開始就對上，看似柔弱的廖苡喬沒在客氣，江祖平就笑說：「我們打戲沒打假的，其實最狠是廖苡喬。」廖苡喬也說在劇中是比氣場，絕對不能輸。