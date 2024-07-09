瓊斯盃女籃「同工不同酬」爭議！籃協再發聲明 球迷將穿黑衣抗議
中華籃協日前宣布，男籃每人每場出賽費5000元，女籃則僅有3000元，引發外界「同工不同酬」的批評，儘管籃協副秘書長張承中出面澄清，是出於商業結構、身價、票房等考量，因此定下此金額，但未能停止外界批評聲浪。籃協今（9）日傍晚再發布最新聲明，仍提供男籃出賽費每場5000元，並承諾將儘速提出符合各界期待的方案。
記者路皓惟/綜合報導
職籃工會稍早發布聲明，表示男籃球員願意將出賽費降至3000元，與女籃一致。今晚瓊斯盃中華女籃「藍白內戰」，職籃工會也發文號召號召球迷穿黑衣入場，象徵對本次「同工不同酬」事件做出抗議。
籃協於下午4點45分再發布最新聲明，針對同工不同酬事件做出回應，以下為完整聲明稿：
如果籃協建議女籃每場出賽費5000元，工會會不會認為不公平？男籃比賽票房好，出賽場次多，應該高於女籃5000元才合理？工會是否正確解讀了男女平權，仍待商榷。
籃協尊重男籃挺女籃的決定，另藍、白男籃教練團均表示不知情，且男籃全體球員並未明確表達或是否簽署授權工會宣布同意出賽費為3000元，部分球員甚至不知此事？本次瓊斯盃，無論工會會員或是非會員，籃協仍提供男籃出賽費每場5000元。
籃協遵從體育署署長鄭世忠登高一呼，針對本次瓊斯盃女籃出場費一事，於未來所有賽事儘速提出符合各界期待之方案，感謝女籃國手辛勞。