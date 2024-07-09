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涉吸金22億！三聯集團負責人徐少東遭高分院判13年

▲三聯集團負責人徐少東等人涉吸金22億多元，。高雄高分院今天判決出爐，仍處13年有期徒刑。（圖／翻攝googlemap）
▲三聯集團負責人徐少東等人涉吸金22億多元，。高雄高分院今天判決出爐，仍處13年有期徒刑。（圖／翻攝googlemap）

中央社

（中央社記者張已亷高雄9日電）三聯集團負責人徐少東等人涉吸金22億多元，一審判7年半至13年不等，徐等人不服上訴。高雄高分院今天宣判，認原審吸金總額人次認定有誤，更改犯罪所得，維持原刑度，可上訴。

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台灣高等法院高雄分院發布新聞稿指出，徐少東為三聯國際事業有限公司實際負責人，張男為公司法律顧問，2人民國104年買下連年虧損的某電信公司並在106年更名為三聯南頻公司，由張男擔任董事長、徐少東擔任營運長。

2人接手經營後仍虧損，便共同設計吸金制度，向投資人宣稱三聯南頻公司開發具通訊加密技術APP，結合多項電信加值服務及法律諮詢等具前瞻發展性，營造前景可期假象，且張男具律師身分，使投資人誤信。

經法院調查，三聯公司向投資人稱繳新台幣10萬元保證金，就能取得代理銷售16組App權利，再把APP轉委託給三聯公司指定代銷公司銷售，無論代銷公司實際銷售情形如何，投資人每個月都可領得代銷公司所給2000元利潤。

另外，投資人2年後還可取回保證金，若投資人再拉下線加入，可額外獲得開發獎金保證獲利且年利率至少24％。

經法院統計，三聯公司自104年9月至108年5間共非法吸收資金22億6780萬元，投資人次為4294人次。

徐少東和張男一審被依違反銀行法等罪，分別判處13年及11年徒刑，併科罰金1億元和5000萬元，其餘涉案4名公司核心幹部遭判7年半至10年不等。

徐等人不服上訴，高雄高分院審酌，原審吸金總額、人次認定有誤，三聯公司非法吸金22億6780萬元，扣除已返還投資人本金2億1770萬元及分配給其餘同案被告後，剩餘19億4335萬多元屬徐少東犯罪所得，依法宣告沒收及追徵，另外，徐少東應執行刑維持原審刑度，可上訴。（編輯：郭諭儒）

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