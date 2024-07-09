瓊斯盃男女籃「同工不同酬」挨轟 聞籃協說詞黃捷大嘆：天啊！
瓊斯盃台灣女籃每人每場出賽費3000元，反觀男籃可領5000元引發熱議，體育署要要籃協注意性別平等，未料籃協仍堅持男籃5000元，對此民進黨立委黃捷聲援女籃，喊話籃協應重視球員權益，不該如此粗暴的對待運動員，而幹部們應該先上性平教育，主事者的觀念必須與時俱進，籃壇的發展才能往前進，對於籃協稱出賽費的差別待遇是一種「實質平等」 ，更不禁大嘆「天阿！」
記者陳威叡／台北報導
黃捷聲援女籃，喊話籃協應重視球員權益，質疑球員同工不同酬這種事，為什麼現在還會發生？且體育署已出面喊話，不應有性別差別對待，職籃工會也表達抗議，號召球迷今晚穿黑衣入場、力挺女籃球員的權益，但籃協竟然還辯稱，出賽費的差別待遇是一種「實質平等」 ？
「天阿！」黃捷表示籃協說法完全是一種誤用，所謂的實質平等，指的是考量群體的不利處境、給予合理的不同處置，以達到真正平等，這與協會的行徑完全相反。
黃捷說，事實上，這不是籃協第一次的陋習。過往籃協甚至不老實給出賽費，而是以「激勵獎金」的形式，分配球員相關出賽費用，在選手抗議下才作出改善，這次更在工會窮追之下，才公布出賽費。
黃捷指出，引發如此大的爭議，更是大大影響女籃球員出賽的士氣。呼籲籃協，應當正視球員的權益，更不該如此粗暴的對待運動員。誠心建議籃協幹部們應該先上堂性平教育，主事者的觀念必須與時俱進，籃壇的發展才能往前進，最後也不忘強調瓊斯盃女子組賽事還有2天，邀請民眾到新莊體育館觀賽、支持女籃。