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影／笑到你發寒！日本開發「活皮膚」機器人　笑容詭異網喊怕　

▲日本東京大學研究人員取得了突破性進展，展示了一個覆蓋著實驗室培育皮膚的機器人，可以模仿人類的表情包括微笑。（圖／擷取自YouTube）
▲日本東京大學研究人員取得了突破性進展，展示了一個覆蓋著實驗室培育皮膚的機器人，可以模仿人類的表情包括微笑。（圖／擷取自YouTube）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去對於機器人的印象往往是冰冷的金屬外觀，即使近年來出現了覆蓋了宛如真實皮膚的機器人，但仍不夠逼真也無法自我修復。近來日本科學家成功研發出了一種相當於活體皮膚的物質，可以將其附著在機器人表面上，且靈活到能做出皺眉或微笑的表情。但異常逼真的外觀反而讓不少網友感到毛骨悚然。

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綜合外媒報導，日本東京大學教授竹內昌治（Shoji Takeuchi）領導的研究團隊在「細胞報導物理科學」（Cell Reports Physical Science）期刊發表研究報告，稱利用人類細胞開發出一種相當於活體皮膚的物質「皮膚形成細胞負載凝膠」，來創造一個「覆蓋著活皮膚的機器人」。

隨著研究報告附上的一段影片中顯示，有個黏糊糊的粉紅色物質被固定在金屬上，延展出讓人有點毛骨悚然的笑容。

▲未來機器人將擁有更人性化的皮膚，自我修復成關鍵。（圖／翻攝自University of Tokyo）
▲未來機器人將擁有更人性化的皮膚，自我修復成關鍵。（圖／翻攝自University of Tokyo）
這款皮膚不僅跟真正的皮膚一樣柔軟、可以做出細緻的表情，甚至被割破了之後也能自我修復，與需要熱量或壓力等外部觸發來修復的傳統材料相比，是一個顯著的改進。此外，傳統人形機器人覆蓋著看起來真實的皮膚，這種皮膚通常由矽膠製成，不能出汗或自我修復。

竹內昌治強調，皮膚能模仿人類特性，可能透過整合神經和其他器官來實現感覺功能，為各行業中更具彈性和適應性的機器人應用鋪平道路。研究團隊表示，「我們也希望這有助於進一步了解皺紋形成和臉部表情的生理學」，並有利於開發植入材料和化妝品。

研究人員的目標是透過整合汗腺、皮脂腺、毛孔、血管、脂肪和神經，創造更真實的皮膚。還計畫使用名為「執行器」的設備模仿人類肌肉運動，使機器人能夠做出類似人類的表情。

為了創造出所謂流暢「自然的微笑」，他們將類皮膚組織凝化，並將其固定在機器人的孔內，這種方法的靈感來自真實人類的皮膚韌帶。

此外，研究團隊還開發了新技術，在機器人骨架上製作微小孔洞，將人工培養的皮膚注入其中，使其延伸出V形鉤，稱為「穿孔型錨」（perforation-type anchors），從而牢固地附著在機器人的表面上，不會因重力作用而脫落。可以避免以往人工皮膚因重力作用而鬆弛的問題，並保持了皮膚的平滑和靈活性。


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