瓊斯盃籃協請啦啦隊卻沒錢給女籃出場費？張承中：啦啦隊算行銷

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本屆瓊斯盃7月6日點燃戰火，女子組賽事率先開打，然而賽事開打後卻傳出女籃並沒有像男籃一樣有每場5000元的出場費，籃協副秘書長張承中8日表示，女籃也有3000元，其中包括思考選手權益、收支平衡、商業模式等因素。
籃協聲明中提到「男籃比賽票房好，出賽場次多，應該高於女籃5000元才合理？工會是否正確解讀了男女平權，仍待商榷。」也暗指男籃是否價值高於女籃？再度讓球迷反彈。
針對「男女不平等」的疑慮，中華藍隊主帥邱啟益、體育署先後發聲呼籲男女平權，而中華男籃藍、白兩隊透過職籃工會也發出共同聲明，若籃協堅持只給女籃選手每人3000元，男籃球員願比照辦理。
籃協副秘書長張承中也重申，「不是男籃挺女籃，是籃協挺男籃、籃協挺女籃，出賽費體育署並沒有補助，是由協會自籌。」他也表示目前暫時就是維持男籃5000元、女籃3000元，至於女籃會不會有其他方案，內部整理好會再跟大家報告。
張承中語氣中充滿無奈，「男女平等4個字蓋掉很多事情，這次用商業性的合作來是很難得的開創性做法。」
另外，針對球迷提出質疑籃協有錢請啦啦隊卻沒有錢把出場費付給女籃球員，張承中表示：「啦啦隊屬於比賽行銷表演，就是每場比賽的表演活動，球員比賽出賽費是另外一個概念。」
中華女籃昨日出賽選擇無聲抗議，藍白兩隊都穿上黑衣、黑色貼布，表性別平權立場，加上台灣職籃發生分裂，PLG聯盟再度跟T1聯盟為首的大老闆組成「TPBL」打對台，中華籃協也被球迷批為只想「賺錢」，不顧選手權益。