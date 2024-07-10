PLG湊足4隊新賽季肯定會打！台鋼獵鷹帶槍投靠　陳建州：已排賽程

瓊斯盃籃協請啦啦隊卻沒錢給女籃出場費？張承中：啦啦隊算行銷

▲關於日前傳聞瓊斯盃中華女籃沒有出賽費一事，籃協副秘書長張承中出面澄清，強調在考慮商業結構、身價、票房的情況後，先訂出女籃出場費3000元。（圖／記者黃建霖攝）
▲關於日前傳聞瓊斯盃中華女籃沒有出賽費一事，籃協副秘書長張承中出面澄清，強調在考慮商業結構、身價、票房的情況後，先訂出女籃出場費3000元。（圖／記者黃建霖攝）

記者吳政紘/綜合報導

啦啦隊比女籃貴？第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽於2024年7月在新北市立新莊體育館舉辦，女子組賽事於7月6日至7月10日舉行，不過本屆瓊斯盃男、女籃本屆出賽費相差2000元，「同工不同酬」引發外界熱議，，昨（9）日中華女籃「內戰」賽前，籃協副秘書長張承中也再度說明，針對有球迷質疑籃協有錢請啦啦隊，卻沒錢給出場費的疑問，張承中回應：「啦啦隊屬於比賽行銷表演，就是每場比賽的表演活動，球員比賽出賽費是另外一個概念。」此外，中華女籃昨日也在瓊斯盃穿上黑衣、黑色貼布，捍衛性別平權，也等於是「無聲抗議」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
瓊斯盃同工不同酬惹議　男女籃不同調

本屆瓊斯盃7月6日點燃戰火，女子組賽事率先開打，然而賽事開打後卻傳出女籃並沒有像男籃一樣有每場5000元的出場費，籃協副秘書長張承中8日表示，女籃也有3000元，其中包括思考選手權益、收支平衡、商業模式等因素。

籃協聲明中提到「男籃比賽票房好，出賽場次多，應該高於女籃5000元才合理？工會是否正確解讀了男女平權，仍待商榷。」也暗指男籃是否價值高於女籃？再度讓球迷反彈。

針對「男女不平等」的疑慮，中華藍隊主帥邱啟益、體育署先後發聲呼籲男女平權，而中華男籃藍、白兩隊透過職籃工會也發出共同聲明，若籃協堅持只給女籃選手每人3000元，男籃球員願比照辦理。

籃協副秘書長張承中也重申，「不是男籃挺女籃，是籃協挺男籃、籃協挺女籃，出賽費體育署並沒有補助，是由協會自籌。」他也表示目前暫時就是維持男籃5000元、女籃3000元，至於女籃會不會有其他方案，內部整理好會再跟大家報告。

張承中語氣中充滿無奈，「男女平等4個字蓋掉很多事情，這次用商業性的合作來是很難得的開創性做法。」

另外，針對球迷提出質疑籃協有錢請啦啦隊卻沒有錢把出場費付給女籃球員，張承中表示：「啦啦隊屬於比賽行銷表演，就是每場比賽的表演活動，球員比賽出賽費是另外一個概念。」

中華女籃昨日出賽選擇無聲抗議，藍白兩隊都穿上黑衣、黑色貼布，表性別平權立場，加上台灣職籃發生分裂，PLG聯盟再度跟T1聯盟為首的大老闆組成「TPBL」打對台，中華籃協也被球迷批為只想「賺錢」，不顧選手權益。

▲LuxyGirls為美式啦啦隊，一向以火辣性感著稱，這次瓊斯盃也獲邀出席熱舞。（圖／翻攝自舒子晨IG）
▲LuxyGirls為美式啦啦隊，一向以火辣性感著稱，這次瓊斯盃也獲邀出席熱舞。（圖／翻攝自舒子晨IG）

瓊斯盃／布依德還沒等到「綠燈」！張承中喊話：需要第二個歸化

PLG、T1決定合併！籃協樂觀其成　張承中說明第三聯盟、名稱問題

瓊斯盃女籃同工不同酬穿黑衣抗議！籃協再發聲明　照給男籃5000元

瓊斯盃7/13開打！中華藍、白完整名單賽程出爐　布依德等都將參戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選