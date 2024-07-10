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王子「連2天進席惟倫家」！貼心舉動全被拍　只待8分鐘警覺心超高

▲王子（左）連兩天出現席惟倫家被拍，還貼心幫女方拿包包，其中一天只待了8分鐘就離開。（圖／王子、席惟倫臉書）
▲王子（左）連兩天出現席惟倫家被拍，還貼心幫女方拿包包，其中一天只待了8分鐘就離開。（圖／王子、席惟倫臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人邱勝翊（王子）跟《全明星運動會》席惟倫緋聞傳了1年多，日前被周刊直擊王子貼心幫席惟倫背包包，一路護送她回家，甚至被拍到連兩天開到席惟倫家社區，離開後迅速駛離，警覺心相當高。

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據《CTWANT》報導，席惟倫日前工作結束後來到粿粿家，至凌晨離開時，王子就在樓下等待，兩人邊走邊聊一路到附近的停車場，身上還背著席惟倫工作結束背的包包，展現貼心的一面。王子一路開車載席惟倫回家，車子駛進席惟倫家停車場，放她下車後便離開，此外，王子離開席惟倫家後，車子便在路口停在馬路中間不動，見到路邊的車輛駛離，他才加速開走，一下子就消失在狗仔視線裡。

▲邱勝翊（王子）證實Lollipop棒棒堂6位團員有在討論合體計畫。（圖／FKYB提供）
▲邱勝翊（王子）和席惟倫戀情傳1年多，始終不認愛。（圖／FKYB提供）
送完席惟倫回家的隔天，王子的車再度被拍到在席惟倫家附近，他先是在附近繞了一圈觀察，才開進停車場內，當時副駕駛座沒有乘客。最後他只待了8分鐘，車子又開出停車場，然後加速離開，警覺心相當高。對此，席惟倫回應：「我們一群朋友去粿粿家聚會，時間晚了就送我回家。」王子經紀公司喜鵲娛樂則回覆，「全明星聚會，夜深了送朋友回家，謝謝關心。」

王子和席惟倫去年爆出戀情，當時他露面澄清說跟席惟倫是「朋友」，並強調自己是單身。去年他被拍到放席惟倫在捷運站下車，讓她一個人背著高爾夫球具在風雨中凌亂，臉蛋相當狼狽，王子事後被譴責為「丟包」，對此他還特地發限時動態澄清，「好心載妳說被丟包，妳倒是好好說說。」
 

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