特企／魚油產品怎麼挑？紐崔萊攜專業醫師分享2注意事項
隨著民眾的健康意識日益提升，許多人會補充魚油，然而，民眾在挑選魚油產品時常僅在意濃度，卻忽略了其它更重要的因素。內分泌暨新陳代謝科主治醫師陳維健指出，魚油益處雖多，但不是有吃就好，高濃度的魚油不等於高劑量，且每個人依照不同的身體狀況，如懷孕哺乳期、三高族群等，建議攝取量也因人而異，建議與醫師諮詢，找到最合適自己的保養方式。另外則是重金屬等食安問題，有國際權威第三方公正機構替消費者持續抽驗產品品質，更值得信賴。陳維健醫師強調，在選購魚油時需注意2大標準，一是確保有被人體好好地吸收、利用，且注意是否具備後市場監督機制的國際權威認證和產品履歷全程追溯，以確保品質安全無虞。
陳維健醫師指出，魚油富含人體無法自行製造的Omega-3 脂肪酸，然而，魚油的吸收率卻會受到多種因素影響，首先，魚油在人體內的消化過程需要經過層層關卡，每過一關都會折損實際吸收量，其次，魚油是脂溶性營養素，不易被水相的人體所吸收，每個人每天的吸收狀況是浮動的，會因壓力、情緒、飲食而異，進而影響魚油的吸收。
安麗旗下的紐崔萊品牌推出新的魚油，期望秉持信念以「後市場監督機制」持續地確保品質標準，包含美國國家衛生基金會每年 2 次不定期突擊檢查工廠及製程，以及「國際 OMEGA-3 濃縮魚油組織（GOED）」不定期隨機抽查成品考驗，內部控管也不馬虎，從海域環境、原料魚種、捕撈過程、萃取流程再到成品製造，在各個環節都層層把關、詳細檢測紀錄，全程都可追溯，讓消費者更加安心。