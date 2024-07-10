出場費給多少？格局太low　「我不是國手，但我不在乎5000元」

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女籃國寶，指標性女籃人物錢薇娟說，「我們代表國家隊打中華隊時，並沒有出場費這種東西」。
每個選手和國手都有權利拒絕為國家隊效力，職籃工會也有責任要為球員爭取最好福利。但職籃工會為國手們談妥瓊斯盃每場比賽出場費5000還是3000，這種格局和氣度真的太low。
中華男籃、女籃代表隊每一項賽事都有領隊，領隊每一個賽事大概都要付出小則300萬，可能500萬獎金和加菜金，每個國手能拿到的獎金比每場5000多很多。職籃工會跟中華籃協談判一場5000還是3000出場費，看了難過。
為中華隊效力是種榮譽
女籃打成這樣，我實在不好意思談什麼出場費，我會回去加倍苦練，突破自我。男籃國際賽成績連年都不好，我會安靜一點，更多自律、無限自我要求，把自己能力和球技至少再拉升一檔，繼續享受為中華隊效力的挑戰與穿上國家隊球衣榮譽。
即使輸球，我也要覺得沒有遺憾，抬頭挺胸，跟球迷道歉。因為我已經兩倍自律三倍努力自我提升，在任何比賽和訓練中都付出120%的努力。
我不是國手，但我真的不在乎5000元。
很多職籃球員，打不上國手，但年薪超過200萬，中華男籃這些國手年薪至少300萬，大多數超過500萬年薪，打瓊斯盃7場球，一場5000，一個盃賽打完35000元出賽場，我知道這是球員的權利，但職籃工會把中華男女籃國手焦點長時間標記在一場3000還5000出場費，讓人無言。
職籃工會更大責任和承擔應該是更多教會球員理財、自律、展現專業，帶給球員更多責任和榮譽，為球員注入強大敬業基因和籃球文化，尤其是提升球員職業感，更重要的是代表國家隊出賽的尊嚴和榮耀，不是爭出場費或談出場費。
這才能贏得尊重，也才能建立球員為國家隊出賽榮譽感和尊嚴。
代表國家隊出賽是責任與承擔，更是榮譽和尊嚴，我才不在乎5000元出場費，我不知道對所有專業選手和職籃球員來說，代表中華隊出賽的心態和立場是什麼。正常來說，應該要很一致，這是做為專業球員和職業選手底氣。
或許女籃國手還在為3000元出場費不及男籃，感到委曲和不開心。
或許中華籃協在規畫和協商中，有太多不足和漏洞。
或許更多酸民和正義之士，持續在網上譏諷籃協，從中找到快樂和滿足。
這可能就是所謂的「台灣價值」，我是不太懂。
穿上中華隊球衣，代表國家隊出賽，無價，你可以拒絕徵召，這是每個人的權利。但真的不要把3000、5000出場費拿到檯面上來談來吵來爭，連日成為籃球新聞和全民焦點，中間還穿插著輸51分、撇52分的難堪。
我只知道，穿上中華隊球衣，代表國家隊出賽，不只無價更有著無比榮譽和責任，必須勇敢承擔。