鄭文燦涉貪炸了什麼？游盈隆揭核彈級威力、對民進黨殺傷力難估

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游盈隆說，鄭文燦案引爆後，在野黨及一干政論名嘴爭先恐後從陰謀論出發，繪聲繪影，講成是綠營宮廷內鬥，直指今上，甚至將外延到在野黨政治人物，包括民眾黨主席柯文哲等，「想像力豐富，竹篙掛菜刀，肆無忌憚，捕風捉影，沒有任何真憑實據，根本一派胡言，簡直就是社會亂源」。
游盈隆提到，鄭文燦案可能只是一樁地方首長的貪瀆案件，但因為鄭文燦是蔡英文執政團隊要角，一度被拱成接班不二人選，涉貪事件發生，當然重創民進黨清廉形象，也嚴重腐蝕民眾對民進黨政府的信任感，「從這個角度看，賴清德總統是受害者，怎會是加害者呢？」
游盈隆提到，民進黨如果在乎黨的形象，就應該拿出最高道德標準處理鄭案，對社會才有交代，也才能降低該案對黨的傷害，可嘆的是，民進黨廉政會前天晚間開會，做出一個不痛不癢的處置：如果被羈押禁見就停權三年，如果一審有罪就再研究，可能會除名，完全是當一般案件處理，完全不接地氣，不但不敢打老虎，甚至摸一下都不敢，「黨顢頇至此，夫復何言」。
游盈隆提到，鄭案此時此刻發生，是幸，也是不幸。幸，是因為地檢署檢察官膽敢舉發當朝高官，顯示司法維護正義的功能猶存；不幸的是，新總統剛上任不到兩個月，國內政局動盪，已難以收拾，這時再爆發新任命的海基會董事長涉貪事件，雪上加霜，也讓人對賴清德的知人之明打了一個大問號。
游盈隆說，無論如何，鄭案絕對是核彈級威力，未來有漫長司法程序要走，它對民進黨殺傷力有多大，對台灣政治文化造成多大負面影響，將難以估計。