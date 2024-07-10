三重一家3口命案！夫妻全靠父母金援　夫疑行凶前還和岳母打招呼

台中女老師揹2歲小女兒墜樓！老公帶大女兒出國　母聞噩耗急北上

▲台中市南區發生墜樓意外，一名44歲林姓女子及2歲女兒，雙雙從住處頂樓墜落。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台中市南區發生墜樓意外，一名44歲林姓女子及2歲女兒，雙雙從住處頂樓墜落。（圖／翻攝記者爆料網）

記者孫唯容/綜合報導

今（10）日上午8時許，台中市南區發生墜樓意外，一名44歲林姓女子及2歲女兒，雙雙從住處頂樓墜落，民眾經過發現兩人倒臥路邊，通報警消到場後發現皆已身亡。根據初步了解，林女為國中老師，先生也從事教職，夫妻育有2個女兒，案發期間丈夫正好帶著大女兒出國，林母接獲噩耗已從高雄北上，目前警方正在釐清相關案情。

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據了解，林女一家4口住在該棟大樓，林女2年前生下小女兒後，疑似產後憂鬱症，夫妻倆曾發生爭吵，案發時林女丈夫帶著大女兒出國，並未在現場，原本今天林女要將小女兒交給保母照顧，豈料保母遲遲等不到人，趕赴林女家後驚見兩人墜樓身亡，立即通報警方。

林女任職某國中多年，從去年7月8日到今年7月31日向學校申請育嬰留職停薪，預計8月1日就要回到學校，豈料卻突發悲劇，全案仍待警方進一步調查釐清。

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