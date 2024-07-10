越南「剩男」暴增！性別比例長期失衡 政府計劃重罰性別篩選
全球性別比例為每100名女嬰對應104至106名男嬰，然而在越南性別比例長期失衡，10多年來一直維持在每100名女嬰對應112名男嬰的狀況，預計在未來30年內將出現男性過剩的問題，性別失衡也將導致男性青年的結婚壓力增加，男性將必須延後或放棄結婚。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊（VnExpress）》報導，根據衛生部資料，越南的嬰兒性別比例失衡自2006年左右開始出現。從2012年起新生兒的男女比例一直維持在每100名女嬰對應112名男嬰，遠高於正常狀況下的每100名女嬰對應104至106名男嬰。
世界銀行（WB）曾有報告指出，越南在未來30年內將面臨男性過剩風險，到2050年將有230萬到430萬名男性青年難以在國內找到妻子，越南衛生部認為，這可能導致性別暴力、人口販賣、賣淫、政治不穩定和經濟損失。
2022年越南部份家庭實施性別篩選，導致未出生的女嬰有4萬5900名。為了改善性別比例失衡現狀，越南人口法草案正在徵求意見，越南衛生部建議增加禁止篩選胎兒性別的規定，並加重處罰力度，相關部門將對濫用技術篩選胎兒性別的單位和個人進行處罰。