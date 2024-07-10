三重一家3口命案！夫妻全靠父母金援　夫疑行凶前還和岳母打招呼

三重男殺妻兒釀3屍命案！岳母否認有經濟壓力　稱女兒因害喜離職

▲三重發生一家三口命案，丈夫刺殺妻子後，帶著不到1歲的男嬰前往陽明山，警方推測他先悶死兒子再輕生。（圖／翻攝畫面）
▲三重發生一家三口命案，丈夫刺殺妻子後，帶著不到1歲的男嬰前往陽明山，警方推測他先悶死兒子再輕生。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容/綜合報導

新北市三重9日發生一家三口死亡案，劉姓女子（43歲）被丈夫廖姓男子（42歲）砍殺身亡，陳屍住處浴室，其母返家後驚見女兒死亡，不到1歲的外孫也失去蹤影，立即報警求助，警方循線在陽明山馬槽橋找到廖男車輛，不過父子在車內雙亡。對此，有傳言指出是經濟壓力釀成悲劇，不過劉母否認，女兒和女婿雖然目前無工作，但雙方家長會在經濟上會給予資助。

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▲一處位於新北市三重區三合路三段的民宅，今（9）日下午5時許傳出一起流血事件，一名女子疑似遭砍命危，警方目前正調查中。（圖／翻攝畫面）
▲三重發生一家三口命案，丈夫刺殺妻子後，帶著不到1歲的男嬰前往陽明山，警方推測他先悶死兒子再輕生。（圖／翻攝畫面）
據了解，夫妻倆原本都在台北市南港軟體工業園區的不同科技公司上班，男生是業務、女生當會計，去年3月結婚，劉女疑似因為害喜才離開職場，廖男去年底也被裁員，雙方目前都無業，一家三口住在劉女母親位於三重的公寓。

9日上午9時，劉母準備出門去中途之家餵貓，遇到女婿從外面返回雙方還互相打招呼，豈料到中午劉女餵完奶後遭廖男以尖刀連刺7刀身亡，1時許廖男開車出門後再折返，隨後抱起兒子離去，直接開車抵達陽明山，3時許停在馬槽橋下草叢邊。

傍晚5時，劉母返家驚見女兒倒臥血泊之中，緊急送醫搶救仍回天乏術，警方調約監視器以車追人，在晚間7時許找到車輛，看見廖男坐在駕駛座，上半身倒向右前座，男嬰則在右前座椅上，父子倆靜止不動，確定2人身體冰冷皆已死亡

警方指出，鑑識人員採證發現廖男頸上有1條塑膠束帶，推測他先悶死兒子再輕生。檢警今天上午先相驗劉女遺體，下午相驗廖男和兒子，釐清死因。

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