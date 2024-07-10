三重男殺妻兒釀3屍命案！岳母否認有經濟壓力　稱女兒因害喜離職

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9日上午9時，劉母準備出門去中途之家餵貓，遇到女婿從外面返回雙方還互相打招呼，豈料到中午劉女餵完奶後遭廖男以尖刀連刺7刀身亡，1時許廖男開車出門後再折返，隨後抱起兒子離去，直接開車抵達陽明山，3時許停在馬槽橋下草叢邊。
傍晚5時，劉母返家驚見女兒倒臥血泊之中，緊急送醫搶救仍回天乏術，警方調約監視器以車追人，在晚間7時許找到車輛，看見廖男坐在駕駛座，上半身倒向右前座，男嬰則在右前座椅上，父子倆靜止不動，確定2人身體冰冷皆已死亡
警方指出，鑑識人員採證發現廖男頸上有1條塑膠束帶，推測他先悶死兒子再輕生。檢警今天上午先相驗劉女遺體，下午相驗廖男和兒子，釐清死因。
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