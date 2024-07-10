慰問6名受傷女綠委　賴清德籲：國人不樂見立院衝突、應回歸理性

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賴清德說，立法院發生衝突事件，是全體國人所不樂見，他要呼籲各政黨，回歸民主理性的溝通方式，來回應國人共同的期待。
賴清德提到，這段時間，民進黨立法院黨團非常辛苦，未來也會有許多挑戰，但是民進黨的目標從未改變，不論是行政或立法，都要為促進整體國家發展來努力，這不僅僅是立法院黨團的任務，民進黨全體黨公職都應該團結起來、共同打拚。
賴清德也說，這個月底，7月26號，第33屆的奧林匹克運動會，將在法國巴黎登場，昨天他也到國訓中心，授旗給巴黎奧運代表團，為台灣的國家代表隊加油打氣。
賴清德說，這屆奧運共有60名選手參賽，所有後勤都已經準備好，包含場地、安全都有完整規劃，甚至有台灣的農產品直送法國，也安排選手乘坐商務艙，展現政府對國手的最大支持。
賴清德指出，相較於上屆東京奧運，本屆代表團的運動科學專業人員，從25人增加到58人，同時還攜帶「高壓氧艙」到巴黎；從物理治療到心理諮商、從情蒐到體能訓練，就是為了讓選手們無後顧之憂，可以為國爭光、為自己、為競技榮耀，爭取最好的成績。
賴清德說，希望全體國人都能給選手加油，作為選手最大的後盾，也祝福選手，一路平安、一帆風順、旗開得勝、馬到成功。
另，會中通過向第21屆第一次全代會推薦第21屆仲裁委員名單，包含廖福特、張政雄、陳櫻琴、郭麗珍、洪偉勝、黃帝穎、翁國彥、劉士豪、連元龍、陳英鈐、薛欽峰。