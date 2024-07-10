鄭俊英夜店熱吻法國辣妹！被爆開小帳搭訕「我是來自波士頓的俊」
南韓歌手鄭俊英先前因偷拍、散播性愛片以及集體性侵，被判5年徒刑，在今年的3月服刑完畢出獄，曾一度傳出他要復出音樂圈，遭到大批網友抨擊，認為他不應該再回到演藝圈。不料，鄭俊英竟飛到歐洲，還在當地夜店搭訕法國辣妹，甚至謊稱自己是「來自波士頓的俊」，遭到其他網友爆料後，他還無奈表示：「我只是想跟別人當朋友，太失望了。」掀起各界關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
近日有一名法國網友爆料自己在夜店巧遇鄭俊英，指出對方在夜店四處搭訕，甚至還親了一位年輕的女孩。根據《JTBC News》報導，爆料者之所以會發聲，是因為他體會到鄭俊英根本沒有改變，發文者甚至認為：「鄭俊英還想留在音樂圈真是讓人感到噁心。」
此外，爆料者除了拍下鄭俊英在夜店跟年輕女孩親暱互動的畫面之外，還曝光鄭俊英用IG小帳跟對方私訊對話的內容，鄭俊英謊稱自己是「來自波士頓的俊」、「我是作詞作曲家，但我將在里昂開韓式餐廳，到時再邀請你來。」而鄭俊英在小帳中的貼文，也都是不露臉的背影照或是側面照，看起來生活過得很愜意。
後來鄭俊英在得知自己的小帳被發現爆料後，他也再度傳訊息向對方表示：「我只是想要跟別人當朋友，太失望了。」便直接刪除帳號。南韓網友們看到爆料消息後，都紛紛在網路上撻伐鄭俊英的行為，紛紛留言表示：「監獄名稱改叫波士頓了嗎？」、「真幽默，犯罪者出獄之後居然又過著這種噁心的生活，真不該讓他出來」、「有夠噁心，那個被親的女孩要注意身體健康」、「性犯罪者出獄後還過得這麼好，這是什麼世界」、「就不該讓他出獄的，應該關久一點才對。」