降溫消暑3大冰品買1送1！抹茶霜淇淋、双聖都半價　芒果冰免費吃

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以邪惡冰淇淋聖代擄獲台灣人的美式家庭餐廳SWENSEN’S双聖，登台40年大放送消暑限定優惠，暑假7、8月連續2週限定「單球冰淇淋買一送一」！分別於7月22至7月28日、8月22日至8月28日，每日11:00-14:00及17:30-20:30到店外帶單球冰淇淋，可享買一送一限定優惠，推薦双聖獨家啾啾巧克力、填入整顆杏仁的摩卡杏仁巧克力、酸甜蘋果蔓越莓雪酪及棉花糖堅果巧克力等口味。
看準大家熱到受不了，双聖還祭出高溫優惠，即日起至8月31日，只要中央氣象局公布當日台北市、新北市最高氣溫破40度，双聖就免費招待「單球冰淇淋」，陪大家撐過超熱天氣！提醒大家，單球冰淇淋每日11點後供應，限量40支贈完為止；口味可任選，僅限外帶，每人限定兌換乙支。
📌綜合霜淇淋買一送一！一Ｏ八抹茶茶廊台中開幕
日本北海道「一Ｏ八抹茶茶廊」今在勤美誠品綠園道，開幕台中第1間抹茶甜品專門店，並首次於店舖設立專屬用餐區達30個座位，抹茶控可以現場開吃各式抹茶聖代及招牌大判燒等甜品；尤其7月才將原本季節限定的「抹茶三重奏大判燒」納入常態菜單，由抹茶外皮包裹著抹茶卡斯達和抹茶蕨餅的美味，濃郁開吃。
現場開幕優惠包括7月10日至7月12日連續3天「綜合霜淇淋買一送一」！半價爽吃宇治京都抹茶X靜岡焙茶; 7月13日至7月21日，明星商品「大判燒」買4送2，不同口味價格不同，每個大判燒約45元～55元，贈送口味以低價者計算；7月13日至7月31日，明星商品「蕨餅」二盒優惠399元（原價每盒220元）。
📌用餐免費吃！北村豆腐家「芒果輕乳酪霜淇淋」
而主打韓式豆腐鍋的北村豆腐家，也有好吃的隱藏版霜淇淋，今年夏天開吃選用在欉紅芒果打造的「芒果輕乳酪霜淇淋」！只要在全台19間北村豆腐家用餐，就免費贈送「芒果輕乳酪霜淇淋」；單支購買享有「第二支半價」優惠（原價90元/支）。