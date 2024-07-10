遇雪崩失蹤22年！秘魯山區冰雪融化 美國登山客遺體「重見天日」
美國登山客史塔姆夫爾（William Stampfl）於2002年攀登秘魯安第斯山脈的瓦斯卡蘭山（Huascaran）時遭遇雪崩，從此失聯。這一失蹤就是22年，直到不久前，由於全球暖化導致安第斯山脈的冰雪不斷消融，有其他登山客意外發現史塔姆夫爾的屍體，屍體遭到冰封多年後，保存得相當完整，宛如木乃伊。如今史塔姆夫爾屍體已被當局派人運送下山，家屬準備火化後將骨灰帶回美國。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，瓦斯卡蘭山是秘魯的最高峰，每年都吸引許多登山客前往攀登。受到氣候變遷影響，過去50年來，高山區的冰雪已經消失了27％，也因為如此，讓本來因遭遇雪崩罹難，被冰封在冰雪下的史塔姆夫爾得以重見天日。
2002年，史塔姆夫爾與友人厄斯金（Steve Erskine）以及理查森（Matthew Richardson）一起在攀登瓦斯卡蘭山時遭遇雪崩，當時救難人員很快找到厄斯金的屍體，但是史塔姆夫爾與理查森的行蹤則一直杳無音信。
秘魯警方週二表示，史塔姆夫爾的屍體保存良好，衣物和鞋子幾乎無損，放在腰包內的護照和駕照等個人證件也仍能清楚辨識，所以才能迅速確認身份，聯絡家屬。
史塔姆夫爾的家屬表示，接到電話時相當驚訝，雖然已經過去了22年，但家人間仍經常談論起史塔姆夫爾，大家都明白「他已經成為山的一部分，永遠不會回家」，然而得知尋獲遺體的消息還是讓人相當衝擊。家屬強調對於搜救人員將史塔姆夫爾屍體運下山十分感激，22年之後，終於能帶他回家安息了。