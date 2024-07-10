台中故事生活節7/13市民廣場登場 邀民眾探索產業故事
臺中市產業故事館發展協會， 13、14 日於臺中市民廣場舉辦「2024 台中故事生活節」，以臺中產業為名聚集在此，邀請市民一起翻開這本充滿故事的日記，探索產業故事，並且一起席地野宴、製作剪貼屬於自己的手札本，品味台中生活，歡度充實有趣的假日。
記者金武鳯/台中報導
延續 112 年故事生活節的廣大好評，今年擴大於臺中民廣場舉辦。主辦單位表示，今年台中故事生活節活動是以「星球蹦發」為主軸，共有五大亮點，包括號召超過 70 位產業職人、100 個以上的大兵市集品牌，結合台中在地店家，邀請國立臺灣交響樂團帶來輕快的夏日音樂會，以及辦理 DJ 音樂野宴等，透過產業故事形象展館， 帶領民眾瞭解 TAIWAN no.1 背後的故事！
臺中市產業故事館發展協會理事長周信宏指出，本活動除了以觀光工廠、 創意生活事業、地方文化館和農漁特產博物館為主軸的多元旅遊行銷推廣外，另結合臺中特色青創產業大兵市集，邀請參山國家風景區管理處喔熊開著仲夏號站台，以及經濟部產業發展署所推動「臺灣製產品 MIT 微笑標章」優質紡織系列行銷推廣，多元主題式活動一次滿足民眾食衣住行育樂需求，讓遊客體驗臺中豐富的旅遊資源和產業經濟特色。
此外，臺中市政府教育局旗下家庭教育中心，也在今年暑假推動勇闖故事館活動，邀請家長親子相偕參與親職教育及手作 DIY 體驗，讓協會各場域充分跟親子教育結合，達到寓教於樂的多功能目標。 歡迎民眾 7 月 13、14 日走進 2024 台中故事生活節，享受臺中慢生活，探索職人秘辛，挖掘屬於自己的故事！