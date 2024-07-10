巷仔內／鄭文燦陷從政最大危機！政治前途堪憂「2026直接先出局」

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身為新潮流派系的鄭文燦，雖與總統賴清德同屬派系，但個性卻不同，鄭身段柔軟、交友廣闊，有黨內人士直言，或許就是他人人好個性，也因此招禍。鄭文燦近年來衰事連連，先是被爆料論文抄襲、多年前的澳門開房疑雲再被重提，再到輔選民進黨桃園立委全軍覆沒，負面新聞纏身的他，仍是「關關難過關關過」，並在520內閣改組中，擔任海基會董事長一職。
上任一個月的鄭文燦，在生日當天爆發貪污疑雲，不只震撼政壇，也震驚黨內，藍營、政論名嘴繪聲繪影直指是「宮鬥之爭」，增添戲劇色彩，但無論是否政治鬥爭，卻也重創民進黨形象，賴清德在第一時間出面止血，強調勿枉勿縱、掃黑肅貪是政府重要工作；民進黨也立即召開廉政會，試圖以行動向社會大眾證明，不論何人只要涉及不法，都會祭出最嚴重的處分。
隨著鄭文燦交保金不斷提高，檢方再提抗告，黨內認為，從檢調大動作行徑來看，應是有十足把握才會如此。對於檢方數度提抗告，顯見其偵辦之信心及企圖心，這回，鄭文燦面臨政治生涯最大危機，預料未來好幾年都將面臨司法纏訟，且不可能擔任公職、黨職。
鄭文燦過去曾被點名出戰2026年縣市長選舉，以目前來看，鄭應先解決最為棘手的官司問題，努力證明其清白，短期間2026先不用想，若最後被起訴甚至是被判刑，政治生涯恐怕將畫上句點。
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