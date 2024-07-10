暑假這場最刺激 「五金密室逃脫」徵拆彈行家勝出有獎

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商圈主委陳永福表示，臺中市自由路五金電料商圈於2018年3月立案，是臺中市特色商圈之一，前身為1972年成立的建國市場五金市場，為配合都更計畫，2015年落成後，商家陸續進駐自由路五金電料商圈，形成一處五金產業的特色聚落。
陳永福是第二代接班人，他以年輕人的新思維行銷，希望擴大商圈客群，吸引年輕人走進來。為此，經過商圈管委會多次研商，決定以商圈五金產業特色，策劃出獨特的商圈活動，「五金密室逃脫—誰是拆彈專家」活動是一次創新嘗試，希望吸引民眾參加，讓民眾在遊戲中深入認識五金商圈。
陳永福說，這不僅僅是一場娛樂活動，更是一次創意與挑戰的結合，讓大家能夠在解謎過程中，體驗五金密室逃脫的樂趣。他也希望透過這次活動，為商圈注入新的活力，提升商圈的實質效益，感受商圈獨特產業氛圍與文化魅力。
「五金密室逃脫—誰是拆彈專家」將於20日登場，即日起開放線上報名，限額19組，歡迎組隊參加，商圈周遭佈置成密室，參與者計時勇闖5關，費時最少的前三名可獲獎金。另外，凡參加者即可參與現場打卡活動，於五金電料商圈FB粉絲專頁按讚、追蹤並拍照打卡，上傳至商圈臉書粉絲專頁即可獲得精美好禮—商圈手機架，數量有限，要搶要快！
臺中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商業街道，商家們以販售批發機械五金，電料零配件為主，主要目標客群為精密機械上下游廠商，次要客群為周邊生活五金客人及喜愛手做創意DIY的客層，是台中頗有特色的商圈之一。