花70萬元娶越南新娘！婚後6天失蹤　用婚姻取得韓國公民權非首例

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男子指出，妻子來到韓國之後拒絕身體接觸，大部分時間都在跟人視訊，婚姻生活沒有什麼對話。就連他出門上班或下班回家，妻子仍不理不睬，連看都不看一眼，家裡總是亂七八糟的，從那時開始他就隱隱覺得不太對勁。
這名越南女子因簽證過期，目前處於非法滯留的狀態。而這段影片發布之後引起廣大輿論，更掀起韓國社會對於私刑正義、個資及隱私之間的爭論。
網友分成兩派在網路上爭論，有的人認為不應該公開個資，因為這嚴重侵犯隱私；有的人則覺得為了入境韓國而假結婚，根本是一場騙局。
《越南快訊》報導，韓國在終止驅逐離婚的外籍配偶政策後，有部份越南女性計劃以婚姻的方式獲得當地的居留權。今年當地媒體才採訪到一名20歲的越南女子Trinh，她準備嫁給大她27歲的韓國男子，並且計劃離婚後留在當地工作和生活。
只要擁有韓國的公民權，她就可以在當地工作和生活，因此這名女子以離婚為當前目標。她說：「目睹許多來自家鄉的人在惡劣的條件下非法進入韓國工作，最後被抓走的慘況，我選擇與當地人結婚以獲得公民身份，也可以避免簽證問題。」
根據韓國現行法規，外國新娘與當地男子結婚兩年後，只要持有韓國語證書並對國家文化和社會有基本了解，即可申請公民身份。韓國自2019年停止驅逐離婚後外國新娘出境的政策以來，一些越南女性的目標是與韓國國民結婚、然後離婚，與Trinh的策略如出一轍，因此無形間也導致嫁去韓國的越南新娘人間蒸發的狀況頻繁出現。