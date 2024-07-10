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花70萬元娶越南新娘！婚後6天失蹤　用婚姻取得韓國公民權非首例

▲一名韓國男子控訴自己花費約新台幣70萬元娶回來的越南妻子失蹤。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名韓國男子控訴自己花費約新台幣70萬元娶回來的越南妻子失蹤。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名韓國男子表示自己花費3000萬韓幣（新台幣約70萬元）娶回越南嬌妻，沒想到結婚僅6天，對方便人間蒸發，男子為了把人找回來，竟然在網路公開妻子的照片與個資，引起網友討論。

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綜合外國媒體報導，韓國一名男子在YouTube頻道影片中揭露越南籍妻子的照片、真實姓名及年齡，他聲稱為了這段跨國婚姻花了3000萬韓幣（新台幣約70萬元以上），其中包含1380萬韓元（新台幣約32萬元）的婚姻仲介費，沒想到結婚僅6天女方就離家出走，目前音訊全無。

男子指出，妻子來到韓國之後拒絕身體接觸，大部分時間都在跟人視訊，婚姻生活沒有什麼對話。就連他出門上班或下班回家，妻子仍不理不睬，連看都不看一眼，家裡總是亂七八糟的，從那時開始他就隱隱覺得不太對勁。

這名越南女子因簽證過期，目前處於非法滯留的狀態。而這段影片發布之後引起廣大輿論，更掀起韓國社會對於私刑正義、個資及隱私之間的爭論。

網友分成兩派在網路上爭論，有的人認為不應該公開個資，因為這嚴重侵犯隱私；有的人則覺得為了入境韓國而假結婚，根本是一場騙局。

▲愛情應該是彼此互相支持和成長的平台，而不是讓人迷失自己的黑洞。(示意圖：Kelly Sikkema/Unsplash)
▲部份越南女子開始以結婚作為取得韓國公民權的途徑。(示意圖／Unsplash)
越南快訊》報導，韓國在終止驅逐離婚的外籍配偶政策後，有部份越南女性計劃以婚姻的方式獲得當地的居留權。今年當地媒體才採訪到一名20歲的越南女子Trinh，她準備嫁給大她27歲的韓國男子，並且計劃離婚後留在當地工作和生活。

只要擁有韓國的公民權，她就可以在當地工作和生活，因此這名女子以離婚為當前目標。她說：「目睹許多來自家鄉的人在惡劣的條件下非法進入韓國工作，最後被抓走的慘況，我選擇與當地人結婚以獲得公民身份，也可以避免簽證問題。」

根據韓國現行法規，外國新娘與當地男子結婚兩年後，只要持有韓國語證書並對國家文化和社會有基本了解，即可申請公民身份。韓國自2019年停止驅逐離婚後外國新娘出境的政策以來，一些越南女性的目標是與韓國國民結婚、然後離婚，與Trinh的策略如出一轍，因此無形間也導致嫁去韓國的越南新娘人間蒸發的狀況頻繁出現。

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