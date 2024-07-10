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三星工會「無限期罷工」！與台積電競爭之際陷內亂　外媒分析風險

▲韓國三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）今（10）日宣布展開無限期的全面性罷工。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）今（10）日宣布展開無限期的全面性罷工。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國三星電子勞資談判破裂，三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）於8日展開原訂為期3天的大罷工，但3天過後談判仍未有進展，工會今（10）日表示將啟動無限期罷工，直到資方有意對話為止。

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根據《韓聯社》報導，工會原計畫在3天罷工之後，視情況於15日再展開為期5天的罷工，一步步升級局勢向資方施壓。然而，由於3天罷工期間完全沒有感受到資方對話溝通的誠意，因此決定立即啟動無限期罷工。

工會方面提出的主要訴求包括工會成員平均上調工資3.5％；工會成立紀念日休假一天；調整績效獎金的計算標準；補償罷工造成的經濟損失等等。

三星電子工會擁有3.1萬餘名會員，約佔三星電子總員工人數的24.8％。工會表示，已有6540人表明有意參與大罷工，其中從事半導體設備相關的員工達到5211人，且仍在持續敦促更多會員加入罷工。不過，三星電子強調，生產線正常運轉，這3天未因罷工而出現任何問題。

▲韓國三星電子今日宣布，已贏得日本AI科技公司Preferred Networks（PFN）的訂單，將應用替2奈米晶圓製程PFN生產AI應用晶片。（圖／美聯社／達志影像）
▲三星電子昨日才宣布，贏得日本AI科技公司Preferred Networks（PFN）的訂單，將應用2奈米晶圓製程替PFN生產AI應用晶片。（圖／美聯社／達志影像）
三星罷工，樂了台積電？

三星昨日才宣布拿下日本AI科技公司Preferred Networks（PFN）的訂單，將應用2奈米晶圓製程PFN生產AI應用晶片，從台積電手中搶下客戶，罷工是否會對讓三星與台積電之間呈現此消彼長，引發關注。

對此，《路透社》報導指出，三星已表示罷工並未對生產線造成影響，除非工會能提出證據，否則外界很難核實罷工究竟能對三星帶來多少衝擊。另一方面，有首爾大學教授表示，工會罷工可能不會得到更廣泛支持，因為如果生產線停工也會直接導致工人的薪資與獎金大幅縮水。

《彭博》報導則指出，工會宣布無限期罷工的今日，三星股價並未呈現什麼波動，說明投資人基本上並未對罷工感到擔憂。不過，全球半導體此刻正為了AI晶片展開激烈競爭，任何可能的混亂都是三星無法承受的，或許投資人會更關注三星能否爭取到來自輝達（Nvidia）的訂單。

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