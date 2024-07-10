大巨蛋遇到豪大雨必定漏水！遠雄承諾10月底前根除　座位加裝椅套

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台北大巨蛋去年在亞錦賽首度啟用，舉辦過國際賽，再到今年3月的讀賣巨人交流賽，一直到現在7月打完的中職例行賽等，漏水問題從來沒有解決。
球迷在觀賽體驗上，也因為場館有些地方尚未完工，受到影響，整體場館需要改進缺失不少。去年大巨蛋也發現有老鼠出沒，加上外野全壘打牆被撞就撕裂，這都讓市府顏面無光。
台北市長蔣萬安今天出席雙北世界壯年運動會主題曲發布記者會，會前受訪表示，上任後他就務實面對大巨蛋問題，第一年順利完工啟用，也積極邀請許多國際賽事；外界關注舉辦演唱會部分，市府也積極跟議會溝通，目前遠雄正進行消防安全驗證，完成後送到市府由體育局邀請相關局處，依照《台北市大型活動群聚自治條例》審查，確保安全無虞後就能舉辦。
台北市體育局表示，該局嚴令遠雄徹底根絕大巨蛋漏水問題，也會跟遠雄至大巨蛋頂層勘驗漏水原因及改善。目前遠雄已完成屋頂局部整修，可克服瞬間暴雨造成的雨瀑問題，並承諾於10月底完成整體漏水改善工程。
中職中信兄弟上週跟統一獅隊在大巨蛋交手，兄弟外野手岳政華一度轟出右中外野2分砲，沒想到因為座位也是白色，引發「吃球」疑慮，最後獅隊以1:2落敗，讓獅隊領隊蘇泰安相當不悅，希望趕快改善。
中職秘書長楊清瓏則早就提醒相關單位要重視，沒想到大巨蛋啟用至今，依舊是相關問題一再發生。此外，針對白色座椅吃球問題，體育局也已發文求遠雄與中華職棒大聯盟研商，彙集專業意見及球員使用體驗，在符合國際棒球賽事標準、保障球員安全、維護球迷觀賞權益等前提下，朝加裝椅套方向儘速完成改善。