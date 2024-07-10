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新光三越夏拼卡利HIGH開跑 　刷卡購物賺回饋最高達8%

▲暑假消費者最期待的刷卡購物最強檔─新光三越夏拼卡利HIGH，11日至8月15日登場。（圖／記者金武鳳攝，２０２４．７．１０）
▲暑假消費者最期待的刷卡購物最強檔─新光三越夏拼卡利HIGH，11日至8月15日登場。（圖／記者金武鳳攝，２０２４．７．１０）

記者金武鳯/台中報導

每年暑假消費者最期待的刷卡購物最強檔─新光三越夏拼卡利HIGH，11日至8月15日登場。在為期36天裡，攜手11大指定銀行搭配skm pay與skm poknts，同卡消費滿1萬以上獨享4%至6%skm points，最高可享8%回饋。新光三越台中店今天向會員，以及指定銀行信用卡卡友招手，歡迎一起參與今夏最消暑的全民運動─到新光三越刷卡購物再賺回饋。

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新光三越台中店表示，今年的《火利拳開 夏拼卡利HIGH》，保證讓消費者熱血沸騰。因為，除了祭出超高回饋外，更搶先7月底即將登場的巴黎奧運盛事前，邀請「台灣拳后」亞運金牌林郁婷，與「涼山英雄」亞運銀牌賴主恩二位重量級國手組成最強應援團，教消費者「火利拳開」，用skm pay刷卡賺購物金。

▲夏日炎炎，美妝新品上超市熱賣，另夏換季折扣5折起全面啟動。（圖／記者金武鳳攝，２０２４．７．１０）
▲夏日炎炎，美妝新品上超市熱賣，另夏換季折扣5折起全面啟動。（圖／記者金武鳳攝，２０２４．７．１０）
新光三越夏拼卡利HIGH活動，即日起至8月15日。今年攜手11大指定銀行搭配skm pay與skm points，凡於活動期間內，同卡消費累計刷滿1萬元以上，獨享4%至6%skm points，使用skm pay消費任一單筆達3000元以上再加碼1%。此外，使用skm pay並綁定四大銀行指定信用卡，則獨享加碼2%，最高享8%回饋，線上或線下會員同享優惠。

此外，新光三越為回饋主顧客支持，特別舉辦盛夏會員好禮嘉年華5折起，新會員獨享橘卡贈100點，扣100點換人氣醜白兔週邊，加碼再抽iphone 15pro。會員點數扣點還可兌換全台獨家腦筋急轉彎2週邊商品，以及APPLE 3C、飛利浦、國際牌、AVEDA、香草集等五大品牌七折優惠兌換，超划算。

夏日炎炎，美妝新品上超市熱賣，控油底妝、神級顏彩等，例如shu uemura 無極限柔霧控油定妝組，更是盛夏新品必搶熱銷商品！另夏換季折扣5折起全面啟動。還有全民運動潮新光三越30家品牌同慶，推出潮流運動商品熱賣應援，例如adidasSUPER NOVA男款慢跑鞋 推薦價3,890(奧運聯名)！

新光三越更搶先奧運開幕之前，於LINE官方帳號獨家推出「台灣拳后」與「拳擊國手」貼圖，邀請國人一起下載為中華隊加油！配合卡利HIGH活動期間，新光三越近期陸續引進多家最潮快閃店:韓國最夯雲朵包Carlyn、最潮環保杯代表elephant cuppa、韓星御用時尚墨鏡品牌BLUE ELEPHANT等，加上暑假熱潮推出最受大小朋友喜愛的話題展覽，例如多美小汽車節與我適文創集結姆明、米飛等IP商品活動更是最棒的消暑好選擇！


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