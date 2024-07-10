新光三越夏拼卡利HIGH開跑 　刷卡購物賺回饋最高達8%

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新光三越夏拼卡利HIGH活動，即日起至8月15日。今年攜手11大指定銀行搭配skm pay與skm points，凡於活動期間內，同卡消費累計刷滿1萬元以上，獨享4%至6%skm points，使用skm pay消費任一單筆達3000元以上再加碼1%。此外，使用skm pay並綁定四大銀行指定信用卡，則獨享加碼2%，最高享8%回饋，線上或線下會員同享優惠。
此外，新光三越為回饋主顧客支持，特別舉辦盛夏會員好禮嘉年華5折起，新會員獨享橘卡贈100點，扣100點換人氣醜白兔週邊，加碼再抽iphone 15pro。會員點數扣點還可兌換全台獨家腦筋急轉彎2週邊商品，以及APPLE 3C、飛利浦、國際牌、AVEDA、香草集等五大品牌七折優惠兌換，超划算。
夏日炎炎，美妝新品上超市熱賣，控油底妝、神級顏彩等，例如shu uemura 無極限柔霧控油定妝組，更是盛夏新品必搶熱銷商品！另夏換季折扣5折起全面啟動。還有全民運動潮新光三越30家品牌同慶，推出潮流運動商品熱賣應援，例如adidasSUPER NOVA男款慢跑鞋 推薦價3,890(奧運聯名)！
新光三越更搶先奧運開幕之前，於LINE官方帳號獨家推出「台灣拳后」與「拳擊國手」貼圖，邀請國人一起下載為中華隊加油！配合卡利HIGH活動期間，新光三越近期陸續引進多家最潮快閃店:韓國最夯雲朵包Carlyn、最潮環保杯代表elephant cuppa、韓星御用時尚墨鏡品牌BLUE ELEPHANT等，加上暑假熱潮推出最受大小朋友喜愛的話題展覽，例如多美小汽車節與我適文創集結姆明、米飛等IP商品活動更是最棒的消暑好選擇！