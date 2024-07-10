英國BBC賽車評論員1家3口被殺！嫌犯疑持十字弓行兇 目前仍在逃
英國驚傳發生一起多人兇殺案，《BBC》賽車評論員亨特（John Hunt）的61歲妻子與兩位28歲與25歲的女兒，週二晚間被發現陳屍於赫特福德郡（Hertfordshire）的家中，警方針對一位26歲男子克利福德（Kyle Clifford）發出通緝令，認為他涉有重嫌，疑似使用類似十字弓的武器行凶殺人，目前警方仍在全力追捕克利福德，並呼籲民眾提高警覺，因為在逃的克利福德可能非常危險。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，警方於週二晚上接獲報案，趕到現場時發現3位女子已經當場死亡。警方隨即鎖定克利福德涉有重嫌，今早前往克利福德位於倫敦北部恩菲爾德（Enfield）的家中突襲，但克利福德已經不知去向，於是警方公開通緝，呼籲民眾提供線索，同時提高警覺。
另外，3位死者是《BBC》賽車評論員亨特的妻女，也引發外界關注，警方稱這是一次「有針對性」的襲擊，但並未說明行兇動機為何，並呼籲外界尊重受害者家屬的隱私。
英國新任內政大臣庫柏（Yvette Cooper）稱這起命案讓人震驚，強調自己正在隨時了解最新辦案進度。赫特福德郡是一處綠木如蔭的郊區小鎮，過去鮮少發生重大治安事件，也讓當地居民人心惶惶。