500萬僅是冰山一角？沈富雄「驚吐4字」：鄭文燦太過分了

參訪團膳吃營養午餐　黃國昌「暴風進食」吃飯速度快過柯文哲

▲民眾黨立委黃國昌（左）跟黨主席柯文哲品嚐學童營養午餐，沒想到吃飯速度比柯文哲還快。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨立委黃國昌（左）跟黨主席柯文哲品嚐學童營養午餐，沒想到吃飯速度比柯文哲還快。（圖／民眾黨提供）

記者林詠青／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前跟立委黃國昌、新北市議員陳世軒，一同參訪新北團膳公司、並品嚐學童營養午餐。沒想到，黃國昌現場演出「暴風進食」，吃飯速度比柯文哲還快，連柯也覺得驚訝。業者反映，目前各地食安規範不一樣，難以適從，希望能夠趕快制訂《營養午餐專法》。民眾黨也強調已提出專法，將積極在立院推動立法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨主席柯文哲參訪團膳業者、品嚐營養午餐的內容，10日在YouTube「柯P揪時在」節目曝光。黃國昌現場分享建中麵食部有個恐怖的「拼圖傳說」，但餐點非常美味，是他高中最寶貴的記憶。陳世軒則表示，自己以前唸男生班，會和同學提早跑去蒸飯室，和其他同學開玩笑互吃便當。柯文哲也自曝小時候比較胖，是因為媽媽會準備便當，菜量超豐盛，很快就會吃光。

業者也反映，許多學校的團膳廚房都是政府委託建築師設計，卻沒納入業者意見，很容易出現不符合現場使用的情況。此外，每個縣市的食安規範、核銷報帳流程都不一樣，需要大量行政人員處理文書，希望能夠趕快制訂《營養午餐專法》，讓團膳業者有統一規範能夠遵循。

黃國昌則表示，民眾黨立院黨團已提出《營養午餐專法》，從中央政府、到地方政府、到學校，都設立「營養午餐供餐委員會」，讓校方、食材業者、團膳業者都能發表意見，並盼落實《食農教育法》「地產地銷」的概念。這部《營養午餐專法》沒有太高的政治性，相信很快就會通過立法。柯文哲則說，擔任台北市長任內，就跟青農談有機蔬菜契作，供應學校營養午餐，也能帶動有機農業發展。

鄭文燦讓柯文哲想起宮鬥劇八阿哥　批賴清德只關心要不要去國會

立院大亂鬥　柯文哲有感而發：執政黨鬧事、我們更要做正事

預言鄭文燦收押！他分析6點後續發展：賴清德將對付柯文哲與統派

下一波整肅柯文哲？黃國昌保證柯清廉　黃珊珊盼檢調勿成政黨打手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代