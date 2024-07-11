參訪團膳吃營養午餐 黃國昌「暴風進食」吃飯速度快過柯文哲
台灣民眾黨主席柯文哲日前跟立委黃國昌、新北市議員陳世軒，一同參訪新北團膳公司、並品嚐學童營養午餐。沒想到，黃國昌現場演出「暴風進食」，吃飯速度比柯文哲還快，連柯也覺得驚訝。業者反映，目前各地食安規範不一樣，難以適從，希望能夠趕快制訂《營養午餐專法》。民眾黨也強調已提出專法，將積極在立院推動立法。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲參訪團膳業者、品嚐營養午餐的內容，10日在YouTube「柯P揪時在」節目曝光。黃國昌現場分享建中麵食部有個恐怖的「拼圖傳說」，但餐點非常美味，是他高中最寶貴的記憶。陳世軒則表示，自己以前唸男生班，會和同學提早跑去蒸飯室，和其他同學開玩笑互吃便當。柯文哲也自曝小時候比較胖，是因為媽媽會準備便當，菜量超豐盛，很快就會吃光。
業者也反映，許多學校的團膳廚房都是政府委託建築師設計，卻沒納入業者意見，很容易出現不符合現場使用的情況。此外，每個縣市的食安規範、核銷報帳流程都不一樣，需要大量行政人員處理文書，希望能夠趕快制訂《營養午餐專法》，讓團膳業者有統一規範能夠遵循。
黃國昌則表示，民眾黨立院黨團已提出《營養午餐專法》，從中央政府、到地方政府、到學校，都設立「營養午餐供餐委員會」，讓校方、食材業者、團膳業者都能發表意見，並盼落實《食農教育法》「地產地銷」的概念。這部《營養午餐專法》沒有太高的政治性，相信很快就會通過立法。柯文哲則說，擔任台北市長任內，就跟青農談有機蔬菜契作，供應學校營養午餐，也能帶動有機農業發展。