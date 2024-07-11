韓國雲朵包CARLYN台中新光三越開搶！獨家款式、打卡拍貼優惠一覽

CARLYN台中中港店即日起至8月18日快閃期間，追蹤CARLYN Instagram帳號，打卡分享即獲贈「品牌限量造型棉花糖」，同時消費不限金額再享「品牌專屬拍貼機」免費拍照乙次；購買Soft雲朵卡片零錢包，享加價購890元。即日起至7月11日，前20名消費不限金額，可獲「Fluffy狗狗吊飾」限量小禮；7月12日至7月14日，週末限定前20名消費不限金額，可獲得「Soft Teeny愛心環吊飾」。 CARLYN 台中中港店 POP-UP STORE 地址：台灣台中市西屯區臺灣大道三段301號1樓 時間：即日起至8月18日
另外，國人喜愛的UNIQLO今夏推出Sport Utility Wear運動機能系列，主打超彈性ULTRA STRETCH、超速乾DRY-EX、超防曬UV PROTECTION、超涼感AIRism四大科技機能。也將於本週7月12日至7月13日，於台北華山文創園區西一館打造「UNIQLO ACTIVE PARK」，邀請民眾體驗主題任務與互動趣味科學裝置，透過UNIQLO官方粉絲團FB或IG提前報名特別嘉賓限定專場，各前100名還可免費獲得限定UNIQLO運動機能系列新品。UNIQLO ACTIVE PARK 活動資訊 地點：台北華山文創園區 西一館（台北市中正區八德路一段1號） 時間：7月12日(五) 16:00-18:00、7月13日(六)│10:30-18:00