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韓國雲朵包CARLYN台中新光三越開搶！獨家款式、打卡拍貼優惠一覽

▲韓國雲朵包CARLYN台中新光三越快閃店開幕！獨家芭蕾舞伶筆筒包款Tia、及當紅Soft雲朵包L-Rose Pink玫瑰粉色。開幕打卡優惠、消費送Fluffy狗狗吊飾，還能體驗拍貼機。（圖／記者蕭涵云攝）
▲韓國雲朵包CARLYN台中新光三越快閃店開幕！獨家芭蕾舞伶筆筒包款Tia、及當紅Soft雲朵包L-Rose Pink玫瑰粉色。開幕打卡優惠、消費送Fluffy狗狗吊飾，還能體驗拍貼機。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台中報導

時下人手一咖的韓國雲朵包CARLYN，繼台北創下近萬顆銷量後，進駐台中新光三越開設最新快閃店！獨家推出限定靈感來自芭蕾舞伶的筆筒包款Tia和Tia Mini系列；以及當紅Soft基本雲朵包的L-Rose Pink玫瑰粉色。即日起開幕優惠先搶起來，打卡送品牌限量造型棉花糖，消費送Fluffy 狗狗吊飾及SOFT TEENY愛心環吊飾，還能體驗專屬拍貼機。

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韓國知名設計師潮牌CARLYN，2014年由創意總監李承喜（Alicia Lee）在紐約創立，近年以蓬鬆可愛的Soft雲朵包掀起強大熱潮，不只出現在韓綜及韓劇，連當紅偶像團體IVE、(G)-IDLE、LE SSERAFIM、Red Velvet等成員也都常在私服穿搭佩戴，成為年輕族群的必備流行單品，也是不少台灣人造訪韓國必買的包款，現在街上幾乎人手一咖。

▲CARLYN台中中港店最新快閃店開幕，獨家推出筆筒包款Tia和Tia Mini系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN台中中港店最新快閃店開幕，獨家推出筆筒包款Tia和Tia Mini系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN愛心吊飾、狗狗吊飾也有多款選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN愛心吊飾、狗狗吊飾也有多款選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
CARLYN今年5月首度進軍台灣，陸續在台北開設兩家快閃店飆出亮眼銷售成績，短短不到2個月便賣出近萬顆Soft雲朵包，連Alicia都嚇一跳。排隊人潮不只為搶購經典Soft、Cozy而來；2024新款Luke包更只上架一週內就售罄。相中台灣銷售熱潮，CARLYN馬上於7月進駐台中新光三越，開出中台灣最新快閃店。

▲CARLYN台中中港快閃店，一整面當紅雲朵包開搶，還祭出獨家限定L-Rose Pink玫瑰粉色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN台中中港快閃店，一整面當紅雲朵包開搶，還祭出獨家限定L-Rose Pink玫瑰粉色，售價3080元起。（圖／記者蕭涵云攝）
現場除了引進CARLYN經典包款，擺滿各種顏色Soft、Cozy、Twee和Poing系列之外，更為台中的粉絲獨家推出全新限定筆筒包款Tia和Tia Mini系列。設計靈感來自優雅的芭蕾舞伶，選以光澤面料打造亮滑、絲質柔軟的觸感包身，雙肩帶能調整3種多變揹法，而且內外都有小口袋方便收納，實用度極高。而潮流迷必搶的Soft雲朵包，則打造L-Rose Pink玫瑰粉色在台中現身。

▲邵雨薇搶先開逛CARLYN台中快閃店，秀出全新限定筆筒包款Tia。（圖／記者蕭涵云攝）
▲邵雨薇搶先開逛CARLYN台中快閃店，秀出全新限定Tia筆筒包款4680元，另外Luke系列方包3080元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN台中獨家筆筒包款Tia Mini系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN台中獨家筆筒包款Tia Mini系列。（圖／記者蕭涵云攝）
CARLYN台中中港店即日起至8月18日快閃期間，追蹤CARLYN Instagram帳號，打卡分享即獲贈「品牌限量造型棉花糖」，同時消費不限金額再享「品牌專屬拍貼機」免費拍照乙次；購買Soft雲朵卡片零錢包，享加價購890元。即日起至7月11日，前20名消費不限金額，可獲「Fluffy狗狗吊飾」限量小禮；7月12日至7月14日，週末限定前20名消費不限金額，可獲得「Soft Teeny愛心環吊飾」。
CARLYN 台中中港店 POP-UP STORE
地址：台灣台中市西屯區臺灣大道三段301號1樓
時間：即日起至8月18日

▲CARLYN台中開幕優惠，品牌限量造型棉花糖。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CARLYN台中開幕優惠，品牌限量造型棉花糖。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男生也有多款輕盈大容量包款可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男生也有多款輕盈大容量包款可選，Babe L包款3836元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，國人喜愛的UNIQLO今夏推出Sport Utility Wear運動機能系列，主打超彈性ULTRA STRETCH、超速乾DRY-EX、超防曬UV PROTECTION、超涼感AIRism四大科技機能。也將於本週7月12日至7月13日，於台北華山文創園區西一館打造「UNIQLO ACTIVE PARK」，邀請民眾體驗主題任務與互動趣味科學裝置，透過UNIQLO官方粉絲團FB或IG提前報名特別嘉賓限定專場，各前100名還可免費獲得限定UNIQLO運動機能系列新品。UNIQLO ACTIVE PARK 活動資訊
地點：台北華山文創園區 西一館（台北市中正區八德路一段1號）
時間：7月12日(五) 16:00-18:00、7月13日(六)│10:30-18:00

▲UNIQLO本週於台北華山打造「UNIQLO ACTIVE PARK」歡迎民眾體驗。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO本週於台北華山打造「UNIQLO ACTIVE PARK」歡迎民眾體驗。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO Sport Utility Wear運動機能系列。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO Sport Utility Wear運動機能系列。（圖／UNIQLO提供）

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