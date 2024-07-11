黃捷潛進委員會撬門！媒體人揭「不單純」內幕：新科立委敢這樣？

點名3藍白立委在法庭上睜眼說瞎話　律師：如義和團對抗全世界

▲民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨晚播出。（圖／民進黨提供）
▲民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨晚播出。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

憲法法庭昨（10）日就國會職權修法暫時處分召開準備程序庭，民進黨發言人吳崢在直播節目中指出，民眾黨立委黃國昌向大法官抗議時間不夠理解對手論點，無法充分準備辯論，但藐視國會罪中，卻要官員即時回答，如果不合意最重可能被判一年，這正凸顯國眾兩黨提出《藐視國會罪》的不合理；律師黃帝穎也表示，憲法法庭可以看出藍白三位委員向全世界秀出何謂睜眼說瞎話。

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民進黨直播節目《老闆叫我開直播》昨晚播出，由發言人吳崢、韓瑩主持，來賓為立委林楚茵以及律師黃帝穎。

直播開始，林楚茵和韓瑩就來一場相認記，林楚茵說，韓瑩是她當年還在新聞台時舉辦主播海選，親自選出來，當時她認為韓瑩外型亮麗、聰明專業，一路栽培拉拔她到主播台，但沒想到韓瑩後面竟跟她說志不在政治，想做國際專題，更想不到10年後兩人又坐在一起在民進黨直播。

林楚茵也還原日前在內政委員會與藍委王鴻薇的衝突過程，她說她要占領主席台，要先占住椅子，過程中是王鴻薇拉扯，一切都是對方主動攻擊，甚至一路挑釁，但王鴻薇卻說是為了保護徐巧芯，國民黨用謊言掩蓋暴行，所以決定提告王鴻薇。

林楚茵批評，藍白聯手要將罷免胎死腹中，上修罷免門檻，以及提出每個人交出身分證，甚至國民黨智庫更稱現在修法即可立即上路，就是為了基隆市長謝國樑。

黃帝穎說，國民黨機關算盡，中央法規標準法，是從優原則，國民黨就算通過新法，還是會從優舊法，一樣沒辦法適用在謝國樑身上，否則是違反民主原則的政治契約。
 
針對憲法法庭，黃帝穎說，整個過程藍白在理虧後，開始做奇怪的論述，例如藍委翁曉玲稱兩天只睡兩小時、藍委吳宗憲稱3個律師對上12個律師等等政治口水。他說，藍白國會擴權引發120位法學學者及400多位律師發聲明譴責擴權違憲，連歐洲商會都發聲明警示，這就突顯藍白顛覆法治價值，宛如義和團一樣對抗全世界。

黃帝穎說，藍白擴權法案通過後，國民黨開了國際記者會，國際媒體德國之聲問吳宗憲反質詢定義是什麼，吳宗憲竟稱「我們通過之後再說」，這是相當誇張的說法，法律修訂是要可以預見的，但他們卻說「通過後再說」，甚至黃國昌也說不出來，三個都有法學背景的人，在法庭上睜眼說瞎話，可見這真的是違憲亂政。

節目結尾，網友提問，如果要給黃國昌一個建議要說什麼？黃帝穎感慨稱，請他想想十年的自己。此外，面對立院衝突不斷，有網友舉手要進入立院當保鑣，讓林楚茵相當感動，她表示，謝謝大家支持，就算遍體鱗傷，有大家的打氣也會滿血回歸。

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