點名3藍白立委在法庭上睜眼說瞎話　律師：如義和團對抗全世界

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直播開始，林楚茵和韓瑩就來一場相認記，林楚茵說，韓瑩是她當年還在新聞台時舉辦主播海選，親自選出來，當時她認為韓瑩外型亮麗、聰明專業，一路栽培拉拔她到主播台，但沒想到韓瑩後面竟跟她說志不在政治，想做國際專題，更想不到10年後兩人又坐在一起在民進黨直播。
林楚茵也還原日前在內政委員會與藍委王鴻薇的衝突過程，她說她要占領主席台，要先占住椅子，過程中是王鴻薇拉扯，一切都是對方主動攻擊，甚至一路挑釁，但王鴻薇卻說是為了保護徐巧芯，國民黨用謊言掩蓋暴行，所以決定提告王鴻薇。
林楚茵批評，藍白聯手要將罷免胎死腹中，上修罷免門檻，以及提出每個人交出身分證，甚至國民黨智庫更稱現在修法即可立即上路，就是為了基隆市長謝國樑。
黃帝穎說，國民黨機關算盡，中央法規標準法，是從優原則，國民黨就算通過新法，還是會從優舊法，一樣沒辦法適用在謝國樑身上，否則是違反民主原則的政治契約。
針對憲法法庭，黃帝穎說，整個過程藍白在理虧後，開始做奇怪的論述，例如藍委翁曉玲稱兩天只睡兩小時、藍委吳宗憲稱3個律師對上12個律師等等政治口水。他說，藍白國會擴權引發120位法學學者及400多位律師發聲明譴責擴權違憲，連歐洲商會都發聲明警示，這就突顯藍白顛覆法治價值，宛如義和團一樣對抗全世界。
黃帝穎說，藍白擴權法案通過後，國民黨開了國際記者會，國際媒體德國之聲問吳宗憲反質詢定義是什麼，吳宗憲竟稱「我們通過之後再說」，這是相當誇張的說法，法律修訂是要可以預見的，但他們卻說「通過後再說」，甚至黃國昌也說不出來，三個都有法學背景的人，在法庭上睜眼說瞎話，可見這真的是違憲亂政。
節目結尾，網友提問，如果要給黃國昌一個建議要說什麼？黃帝穎感慨稱，請他想想十年的自己。此外，面對立院衝突不斷，有網友舉手要進入立院當保鑣，讓林楚茵相當感動，她表示，謝謝大家支持，就算遍體鱗傷，有大家的打氣也會滿血回歸。