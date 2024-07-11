致敬巴黎奧運！台北遠東酒廊「法國主題」　金牌造型甜點最吸睛

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菜色方面，由國際廚藝團隊精心準備法式經典美饌與奧運主題甜點，像是法式帝王蟹干貝塔，帝王蟹肉加上煎干貝，還有疊加的小黃瓜薄片，並以晶瑩剔透的鮭魚卵點綴，周圍環繞著如花瓣綻放的櫻桃蘿蔔薄片，外型雅緻，口感也多了清爽層次。或者法式百里香烤春雞，多種香料醃製24小時後烤至金黃酥脆、噴香多汁。
「奧運金牌」造型甜點則是法芙娜百香果金牌巧克力，巧克力酥菠蘿搭配一塊紅色正方形的法芙娜百香果芒果慕斯，再用草莓片和藍莓點綴，而奧運金牌由兩塊圓形巧克力片製成，一面刷上金粉，閃耀奪目，並以紅藍白三色的法國國旗巧克力片裝飾，相當吸睛。
調飲一樣精采，調酒師以奧運經典五環顏色為靈感，結合法國知名景點特色元素，設計出五款創意特調，像是法國南部的度假勝地蔚藍海岸、金碧輝煌的凡爾賽宮、阿爾卑斯山、巴黎夜生活與法式玫瑰花園等，透過調製技法與味覺設計，帶來獨特而迷人的感官體驗。另有精選法國香檳與啤酒，為觀看賽事助興。
至於台北君悦酒店西餐部主廚羅偉洲（威廉），今夏同樣以國際運動盛事為靈感，攜手法國頂級大衛赫夫皇家生蠔品牌，推出週六、日限定「巴黎有約．海洋珍珠」，除了單點的風格生蠔盤，也有套餐，吃得到生蠔、魚子醬海膽帕菲杯之外，雙主餐任選紅酒燉牛頰或爐烤鮭魚，另一主餐則以熟成F1肋眼牛排或慢火烤藍龍蝦擇一，每套3,880元+10%。九月底前針對凱悅天地會員推出指定餐廳85折，單筆消費滿五千，送凱菲屋下午茶等。
巴黎珍珠盤是嚴選法國大衛赫夫生蠔，堅持低密度養殖，分布於瑪黑歐雷恬然高品質養殖。主廚羅偉洲以運動盛事之名，將生蠔設計出六款極具巧思創意風味，像是「瑪莉安娜女神」，生蠔上會看到由酸奶融合昆布高湯打造的果凍，再綴上法國魚子醬。「金牌」則是以愛文芒果、百香果果泥搭佐新鮮芒果丁、日本馬糞海膽。「聖火」則是番茄汁、檸檬及綠橄欖酸香交織。六款不同風味，一口享盡生蠔雙鮮。
寶艾西餐廳「巴黎有約．海洋珍珠」套餐中，首道推出歐洲復古麵包車，包含肉桂捲、酸裸麥、草莓麵包、當季果麵包等任選，搭佐海鮮酸奶、馬糞海膽佐芒果百香果、番茄乾佐哈里薩辣醬法國生蠔盤。而「魚子醬海膽帕菲杯」則是由法式雜菜堡鋪底，鋪上起司鮮奶油優格炒蛋，撒入香煎奶油麵包丁，馬糞海膽、法國魚子醬頂級珍味綴飾。
套餐將有雙主餐，法國三色馬鈴薯泥可任選「紅酒燉牛頰」或「爐烤挪威鮭魚」。另一主餐也擇一，其一選擇包含「熟成F1肋眼牛排、松露威士忌醬汁」是嚴選九州熊本肋眼七天乾式熟成，搭配亞伯勒威士忌調製成熟大人風格松露醬香，亦或是「慢火烤藍龍蝦、蔬菜精華液」慢火炭烤法國高等藍龍蝦，佐上櫛瓜、番茄、茄子熬製高湯、調和紅鳳菜至淺淺薰衣草的溫柔色調。套餐皆附一杯當季鮮果氣泡調酒，清甜果香開胃，完美搭配生蠔甘甜海味。
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