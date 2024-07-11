黃國昌不認被大法官KO 「主辦、協辦、裁判都是同一邊的人」
憲法法庭昨針對國會改革法案暫時處分，召開準備程序庭。民眾黨立委黃國昌與大法官尤伯祥唇槍舌戰，尤質疑黃國昌「以問答問」，也沒能說明何謂「反質詢」，遭網友酸他被大法官KO。黃國昌今（11）日表示，每個人都有自己的觀察，對於大法官提問，都有負責任逐一回答，只是「主辦、協辦、相關裁判都是同一邊的人」，提問冗長又打斷他的回答，相信看完全程的人都清楚。
記者林詠青／台北報導
昨天的憲法法庭大戰餘波盪漾，綠營質疑民眾黨立院黨團總召黃國昌當庭拿出平板，疑似看自己直播。黃國昌今天在立院受訪時解釋，他只是在關心憲法法庭直播有多少人在看，「而且剛好那一趴是聲請方代表，竟然又公開在憲法法庭造謠、胡說八道，我真的快聽不下去」，才會去看憲法法庭直播人數，「如此而已」。
對於民進黨發言人吳崢指出，2014年太陽花學運遭北檢起訴，現任大法官尤伯祥就是黃國昌等人的辯護律師，「沒想到黃國昌現在站到對立面，不勝唏噓」，好像太陽花所有人立場都沒變，只有黃國昌變了。黃國昌則反酸，「對啊！很多人立場都變成現在執政黨的立場。」
黃國昌強調，昨天憲法法庭聽取意見的程序，是不是有尊重正當法律程序，相信明眼人都知道。「對我來講，主辦、協辦、相關裁判都是同一邊的人的時候，當然會有一些疲憊。」至於特定大法官，大家可以去看看，「他發問的時間比我們回答問題的時間還長」，問了一連串問題，他回答到一半就被制止，要他書狀補充，「不知道他是基於訴訟代理人立場在講，還是法官立場在講？」
有關網友狂酸黃國昌昨被大法官尤伯祥「慘電」、「KO」，黃國昌則認為，每個人都有自己的觀察，「對於這樣的看法我覺得我尊重」相信有看完全程的人都很清楚狀況。