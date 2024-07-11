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7-11生日驚喜！「焗烤蝦仁通心粉」宣布回歸　比拚15年前售價超佛

▲7-11即起宣布四大經典美食回歸，其中包括超夯的「焗烤奶油蝦仁通心粉」。（圖／7-11提供）
▲7-11即起宣布四大經典美食回歸，其中包括超夯的「焗烤奶油蝦仁通心粉」。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（11）日為7-11吉祥物OPEN小將生日，而統一超商也歡慶在台第7000店「首府門市」開幕，即起宣布四大經典美食回歸，其中包括超夯的「焗烤奶油蝦仁通心粉」，回歸售價69元，比拚2009年售價49元，15年過去僅調漲20元，對比物價通膨指數也讓網友直呼太佛心！同時回歸的還有「蒜香白玉燒肉便當」、「經典原味大燒包」、「櫸木燻雞飯糰」。

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7-11今年開幕全台第7000店門市「首府門市」，加上今（11）日為7-11吉祥物OPEN小將19歲生日，宣布即起回歸4款消費者敲碗回歸的經典美食，包括去年回歸創下32萬份1個月售完紀錄的「焗烤奶油蝦仁通心粉」滿滿海味蝦仁搭配雙色蟳味絲，搭配綿密香濃的奶油醬汁，再鋪滿摩佐起司進行焗烤，通心粉軟硬適中吸附了奶油醬汁的濃郁香氣，口感層次豐富，完美呈現回憶中的好滋味，並且維持去年回歸售價69元。

實際對比2009年售價的49元，去年及今年回歸時都僅漲價20元，單個售價69元，也讓網友直呼「15年只漲40% 還好啦」、「天啊看起來好好吃！價錢也好佛」；但也有網友認為「價格漲價，份量變少了」、「通膨的力量好可怕」。

▲網友全喊「焗烤奶油蝦仁義大利麵」，是心中最遺憾的絕版美食。（圖／取自《爆廢公社》）
有網友翻出「焗烤奶油蝦仁義大利麵」2009年售價49元，15年來僅調漲20元。（圖／取自《爆廢公社》）
同步回歸的還有「蒜香白玉燒肉便當」精選多項超商經典人氣配菜，蒜味香腸、高麗菜冬粉、酸菜、蛋片，主食則是經典蒜香梅花豬肉片，以秘方醬料醃製，肉質鮮嫩多汁、蒜香四溢；「經典原味大燒包」更是許多7-ELEVEN老顧客的美食記憶，內餡採用紅蔥爆香豬腿肉，台南道地香菇肉燥，豐富飽滿，皮薄餡多，外皮略帶嚼勁，與內餡完美結合；「櫸木燻雞飯糰」獨特的煙燻風味，選用櫸木煙燻雞胸肉，與Q彈的越光米、海苔與燻雞的味道相得益彰，煙燻香氣十足。

▲7-11即日起限量推出「四大經典美味」，重新上架不同時期許多人心中的超商經典不敗美味。（圖／7-11提供）
▲7-11即日起限量推出「四大經典美味」，重新上架不同時期許多人心中的超商經典不敗美味。（圖／7-11提供）
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▲端午節OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）
▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）

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