7-11生日驚喜！「焗烤蝦仁通心粉」宣布回歸　比拚15年前售價超佛

我是廣告 請繼續往下閱讀
實際對比2009年售價的49元，去年及今年回歸時都僅漲價20元，單個售價69元，也讓網友直呼「15年只漲40% 還好啦」、「天啊看起來好好吃！價錢也好佛」；但也有網友認為「價格漲價，份量變少了」、「通膨的力量好可怕」。
同步回歸的還有「蒜香白玉燒肉便當」精選多項超商經典人氣配菜，蒜味香腸、高麗菜冬粉、酸菜、蛋片，主食則是經典蒜香梅花豬肉片，以秘方醬料醃製，肉質鮮嫩多汁、蒜香四溢；「經典原味大燒包」更是許多7-ELEVEN老顧客的美食記憶，內餡採用紅蔥爆香豬腿肉，台南道地香菇肉燥，豐富飽滿，皮薄餡多，外皮略帶嚼勁，與內餡完美結合；「櫸木燻雞飯糰」獨特的煙燻風味，選用櫸木煙燻雞胸肉，與Q彈的越光米、海苔與燻雞的味道相得益彰，煙燻香氣十足。
此外，113學年分科測驗將於本月12日、13日登場，OK超商為了應援考生、現場陪同家長，OK超商即起至7月14日前，至全台門市購買OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，即享買一送一優惠，且不限組數（原價65元、特價33元），以美式搭配經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，爽口微甜的水蜜桃果香烘托出烏龍茶醇厚尾韻，一秒降溫消暑。
並且即起至7月17日前，會員至全台門市購買指定飲品，像是味丹多喝水、泰山純水、Cheers EX 強氣泡水、舒味思萊姆口味氣泡水、寶礦力水得、黑松FIN好菌補給飲、魔爪超越能量碳酸飲料、等，精選指定飲料任2件，就能參加抽抽樂，從95折、89折、79折、69折、折5元到最高1折就能帶走。